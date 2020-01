Hlasovat lze bez omezení. Vybrané sportovce je potřeba vepsat do kupónu podle uvedených kategorií. Vedle čtenářů Deníku budou hlasovat také trenéři a sportovní novináři, ale pouze hlasy čtenářů Deníku rozhodnou o tom, kdo se stane Hvězdou Deníku.

Vyplněné hlasovací kupony je třeba doručit do redakce Chomutovského deníku do 31. ledna 2020 buď poštou na adresu Riegrova 229/1 43001 Chomutov, nebo je vhodit do schránky Chomutovského deníku v přízemí na uvedené adrese.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v Městském divadle 18. února 2020.