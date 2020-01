Kategorie dospělí jednotlivci:

Jakub Štěrba (Florbal Chomutov) – 25 let, útočník hrající ve skvělé formě a pohodě. Dlouholetá opora chomutovského A týmu prožívá mimořádně vydařený ročník. Do Vánoc nasbíral v sedmnácti zápasech 41 bodů (19 gólů + 22 asistencí) a je nejproduktivnějším hráčem chomutovského týmu a třetí v kanadském bodování celé soutěže.

Tadeáš Melíšek (Florbal Chomutov) – 24 let, útočník, rychlonohý střelec působí v Chomutově už druhou sezónu. Po celou tu dobu si udržuje průměr více než dva kanadské body na zápas. Letos jich do Vánoc v 18 zápasech nasbíral 39.

Ondřej Šarša (Florbal Chomutov) – 24 let, obránce, chomutovský odchovanec se po odchodu z juniorského týmu stal základním kamenem družstva mužů, ve kterém si kroutí už svoji sedmou sezónu. S kapitánskou páskou na ruce dovedl tým k jeho největším úspěchům, včetně postupu do 1. ligy v roce 2017.

Jakub Houška (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Bývalý reprezentant a dlouholetý hráč Děčína se po konci profesionální kariéry vrátil do Chomutova, aby mu pomohl do 1. ligy. Je lídrem mužstva, nejlepším střelcem a vzorem pro mladé spoluhráče.

Michaela Krejzová (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Opora družstva Ženské basketbalové ligy, chomutovská odchovanka a pravidelná reprezentantka mládežnických reprezentací, která se opět vrátila do rodného Chomutova, kde se zatím výborně prezentuje v ŽBL a v Evropském poháru žen – CEWL.

Monika Satoranská (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Vůdčí osobnost a lídr družstva Chomutova v Ženské basketbalové lize, reprezentantka národního týmu 3x3.

Simona Kubová – Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov) – V roce 2019 šestinásobná mistryně ČR, na ME třikrát 5.místo, 9.na MS v Koreji na 100 znak, jistá účastnice OH v Tokiu – jako první český sportovec.

Tomáš Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov) – V roce 2019 9.místo na ME v Glasgow, získal 5 titulů mistra ČR, na ME v Glasgow překonal české rekordy ve všech svých startech.

Artur Omarov (1988, zápas řeckořímský CZECH WRESTLING Chomutov) – Mistr ČR 2019 kategorie muži, 18. místo na ME, 8. místo na MS, bronzový medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling. Trenér Ladislav Šnelly.

Dominik Pavlát (hokej Piráti Chomutov) – Na jaře 2019 byl vyhlášen nejlepším hráčem extraligy juniorů, ve druhé polovině roku se stal neochvějnou jedničkou A-týmu a zařadil se mezi elitní brankáře druhé nejvyšší seniorské soutěže.

Marek Tomica (hokej Piráti Chomutov) – V roce 2019 odehrál 1000. extraligový zápas, což je meta, na kterou nedosáhla ani dvacítka českých hokejistů. Po sestupu neodešel a zůstal kapitánem týmu, díky čemuž dosáhl na metu 250 startů za Chomutov.

Petr Stloukal (hokej Piráti Chomutov) – V nově utvořeném týmu se vyprofiloval v jednu z opor a elitního kanonýra Chance ligy.

Kategorie mládež jednotlivci:

Ondřej Halej (Florbal Chomutov) – 18 let, útočník, jeden z největších talentů chomutovského florbalu poslední doby. Věkem ještě junior patří už druhým rokem ke stabilním členům základní sestavy mužského A týmu v první lize. A ani zde se vůbec neztrácí. Do Vánoc mu patřilo 6. místo v produktivitě týmu.

Lucie Ceralová (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Členka reprezentace v kategorii U16 (ME 2019, U16 Skopje – 7. místo), opora ligového družstva juniorek U19 a hráčka extraligového týmu kadetek U17 Chomutova.

Valentýna Kadlecová (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Vůdčí osobnost družstva kadetek U17, hbitá, rychlá, výborná střelkyně. Od mala hraje za starší týmy, nyní jako patnáctiletá tedy válí i za juniorky do 19 let. Členka reprezentace v kategorii U16 (ME 2019, U16 Skopje – 7. místo).

Ondřej Kovář (basketbal, BK Levharti Chomutov) – V loňské sezoně herně i střelecky táhl juniory za 3. místem ve finálové skupině ligy, nyní patří k oporám juniorů a první zkušenosti sbírá i mezi muži.

Jakub Štemberk (2001, plavání, TJ Slávie Chomutov) – Mistr ČR, už i seniorský reprezentant, účastník MEJ a MSJ, na MSJ v Budapešti 5.místo ve štafetě.

Anežka Doksanská (2007, plavání, TJ Slávie Chomutov) – Na MČR 1 zlatá, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Druhá na MČR, první na MVC Rotavy, startuje v lize žáků.

Robin Kočí (2006, vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – Mistr ČR, třetí na MČR do 15. let, šestý na mVC Rotava, člen SCM (centralní středisko mládeže), účastník ligy žáků.

Matšj Kobza (2004, vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – Mistr ČR do 15. let, čtvrtý na MČR do 17. let, devátý na MVC Rotava, účastník ligy juniorů.

Matěj Liška (2002, vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – Mistr ČR do 17. let, třetí na MČR do 20. let, druhý na MVC Roatava, účastník ligy juniorů, člen SCM.

Lucie Gruntová (lední hokej Klášterec nad Ohří) – 15 let, střídavé starty za HC Dračice Karlovy Vary ,kde pomohla k postupu minulý rok do 1.ligy. Ve 12. letech nominována do reprezentace žen do 16. let, kde působí dodnes, vede kanadské bodování, je vedena jako nejlepší střelec a nahrávač, zastává pozici asistenta kapitána. Nominována do reprezentace U18 ve Finsku, v prosinci start za U18 na MS žen v Bratislavě.

Tereza Čihařová (atletika TJ VTŽ Chomutov) – 2. místo na Mistrovství republiky dorostenek v běhu na 300m př., 6.místo na Mezistátním utkání dorostu.

Kristýna Denková (atletika TJ VTŽ Chomutov) – 2.místo na Mistrovství republiky dorostenek v hale v chůzi na 3000m.

Kristýna Tesařová (2001, Karate klub Kadaň a Klášterec) – 1. místo Kata a 2. místo Kumite jednotlivci na ME JKA, 1. místo kata tým a 1. místo kumite tým na ME JKA, 1. místo KATA juniorky MČR JKA, 3. místo KUMITE juniorky MČR JKA, 1. místo KATA TÝM juniorky MČR JKA, 1. místo KATA starší dorostenky MČR JKA, 2. místo KUMITE starší dorostenky MČR JKA. Další medaile z Národních pohárů v roce 2019 2x 1. místo KATA, 2x 3. místo KUMITE, 1. a 3. místo z VC Kl. n. Ohří. Trenér Josef Patík.

Magdalena Petráčková (rychlostní kanoistika SC 80 Chomutov) – Mistryně ČR v K2 500 a 200m a 2x2.místo v K1 1km a K1 200m v kategorii dorostenek. Na MS dorostenek v K1 200m 8. místo je juniorskou reprezentantkou ČR, trenér Petr Doležal.

Kateřina Vrbenská (rychlostní kanoistika SC 80 Chomutov) – Mistryně ČR v K1 500 a 200m v kategorii dorostenek. Na MS dorostenek v K4 200m 5. místo, v K2 500m 8. místo. Je juniorskou reprezentantkou ČR, trenér Petr Doležal.

Jakub Remuta (rychlostní kanoistika SC 80 Chomutov) – Mistr ČR K1 200m v kategorii juniorů. Na MS juniorů v K1 200m 5. místo a v K4 500m získal stříbrnou medaili. Juniorsky reprezentant ČR, velký talent české kanoistiky, trenér Petr Doležal.

Karolína Pekárová ( 2006 – fotbal JUNIOR CHOMUTOV) – Hraje českou ligu žáků – 2. místo v ČR, reprezentantka širšího kádru ČR, zúčastnila se Olympiády dětí a mládeže.

Denis Mertl (2000 – zápas řeckořímský, CZECH WRESTLING Chomutov) – Mistr ČR 2019 kategorie U20, 19. místo na ME U20, 23. místo na MS U20, bronzový medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling, stříbrný medailista z mezinárodního turnaje Grand Prix. Trenér Ladislav Šnelly.

David Kolář (2002 – zápas řeckořímský, CZECH WRESTLING Chomutov) – Mistr ČR 2019 kategorie U17, 10. místo na ME U17, bronzový medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling , stříbrný medailista z mezinárodního turnaje Grand Prix. Trenér Ladislav Šnelly.

Marek Vrba (2002 – zápas řeckořímský, CZECH WRESTLING Chomutov) – Mistr ČR 2019 kategorie U17, 20. místo na ME U17, 22. místo na MS U17, bronzový medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling, bronzový medailista z mezinárodního turnaje Grand Prix. Trenér Ladislav Šnelly.

Jiří Kulich (hokej Piráti Chomutov) – Ač spadá v extralize dorostu do mladšího ze dvou ročníků, patří k elitním střelcům soutěže. Čich na góly potvrzuje i šest tref v dresu národního týmu do 16 let. Svými výkony si vysloužil prostor i mezi juniory.

Kategorie dospělí kolektivy:

Florbal Chomutov muži – Již třetím rokem působí ve druhé nejvyšší české soutěži. V loňské sezóně obsadili třetí místo v základní části, letos jsou zatím po polovině soutěže čtvrtí. V budoucnu budou jistě pokukovat po postupu do nejvyšší soutěže.

Ženy (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Družstvo žen je nováčkem v nejvyšší celorepublikové soutěži žen ŽBL, na podzim jim zatím v nejvyšší soutěži jako nováčkovi patří šestá příčka, kde si vedou nad míru výborně. Výborně si vedou i v Evropském poháru CEWL, kde jim patří zatím dělená první příčka s družstvem Piešťan.

Štafeta TJ Slávie Chomutov (plavání, TJ Slávie Chomutov) – Simona Kubová, Michaela Malinová, Tomáš Franta, Jakub Štemberk – mistři ČR na 4*100PZ a 3.místo na MČR 4*50PZ.

Družstvo žen (atletika, TJ VTŽ Chomutov) – Postup do 1.ligy ČR.

Kategorie mládež kolektivy:

Starší minižákyně U13 (basketbal, BK Levharti Chomutov) – V minulé sezoně to dotáhly až na třetí místo na Národním finále, které jsme pořádali u nás v Chomutově, v nové sezóně si družstvo drží neporazitelnost v základní skupině, kterou vyhrálo a postoupilo do závěrečné extraligy U14, která pokračuje od ledna 2020.

Mladší žáci (vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – Druhé místo v České skupině ligy žáků.

Družstvo dorostenek (atletika TJ VTŽ Chomutov) – 6.místo na Mistrovství republiky družstev dorostenek.

Tým žáků fotbal JUNIOR CHOMUTOV ročník 2007 – Druhé místo v české lize žáků, sezóna 2018/19, 3 x účastník prestižního mládežnického turnaje v ČR – Ondrášovka Cup.

Hokejový juniorský tým Piráti Chomutov – Na jaře roku 2019 odehráli během zdravotní kalamity A-týmu šest utkání v sedmi dnech, z toho pět bylo čtvrtfinálových v extralize juniorů. Přes pořádný zápřah postoupili do semifinále a od bronzu je dělilo 61 vteřin druhé semifinálové série. Konečné čtvrté místo je vzhledem k okolnostem parádním počinem.

Kategorie trenér roku:

Petr Linc (Florbal Chomutov) – Mladý trenér s nadčasovým přístupem. Od roku 2018 působí v klubu jako šéftrenér mládeže a hlavní trenér dorostu a starších žáků. Vyniká precizní přípravou a důkladným rozborem. Tvrdý k sobě i k ostatním, spravedlivý a zásadový.

Martin Hýsek (Florbal Chomutov) – Dlouholetý trenér dívčích týmů a od roku 2018 také asistent trenéra A týmu mužů. Vždy dobře naladěný nositel pozitivní nálady. Výborný psycholog a trenér, který nikdy neváhá podat pomocnou ruku.

Radek Holuša (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Trenér mužů A a juniorů U19. Obě družstva, která vede jako hlavní trenér ještě od začátku sezóny nepoznala hořkost porážky. Muži vedou II. ligu mužů a jsou horkými favority na postup do I. ligy a družstvo juniorů U19, jde nekompromisně za titulem vítěz juniorské ligy U19.

Josef Patík (šéftrenér Karate klub Kadaň a Klášterec) – Dovedl v minulém roce své svěřence k řadě úspěchů. Z těch největších Kristýna Tesařová zlato na ME v kata a stříbro v kumite, družstvo stříbro v kata. Kristýna Tesařová jako členka republikového týmu zlato v kata a v kumite. MČR – Šárka Koritinová zlato v kata, Kristýna Tesařová zlato v kata a stříbro v kumite.

Petr Doležal kanoistika – Trenér rychlostní kanoistiky ve Sportclubu 80 Chomutov.

Jan Eiselt a Pavel Vrátil – Trenéři úspěšného fotbalového ročníku 2007 JUNIOR CHOMUTOV, z.s.

Kategorie handicapovaný sportovec:

Marek Douda (atletika, TJ VTŽ Chomutov. NOLA Teplice) – Disciplínami, v nichž Marek závodí jsou vrch koulí, hod oštěpem a diskem. Marek je držitelem národních juniorských rekordů ve všech zmíněných disciplínách (koule výkon 6,84 m, oštěp 15,11 m, disk 22,48 m). Je již členem reprezentace ČR mužů. Je vicemistr ČR ve všech disciplínách. Úspěchy – WAS světové hry v Sharjah – 3x stříbro disk, koule, oštěp, otevřené mistrovství SAE – 2x bronz – koule, oštěp, 1x stříbro – disk, Cottbus (Německo) 1 x bronz – disk, Pardubice Open – 3 x stříbro. Trenéři Jana Hyjánková a Jiří Matýsek.

Kategorie masters:

Pavel Malý (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Křídlo nebo rozehrávač A týmu mužů, jeho dlouholetá opora a výborný střelec z trojkové vzdálenosti vede coby kapitán Levharty k postupu do 1. ligy.

Jak hlasovat:

Hasovací kupony vychází vždy v pondělí a v úterý na lokální stránce Chomutoského deníku a to až do konce ledna roku 2020. V anketě lze halsovat neomezeně. Vybrané sportovce je potřeba vepsat do kupónu podle uvedených kategorií. Vedle čtenářů Deníku budou hlasovat také trenéři a sportovní novináři, ale pouze hlasy čtenářů Deníku rozhodnou o tom, kdo se stane Hvězdou Deníku. Vyplněné hlasovací kupony je třeba doručit do redakce Chomutovského deníku do 31. ledna 2020 buď poštou na adresu Riegrova 229/1 43001 Chomutov, nebo je vhodit do schránky Chomutovského deníku v přízemí na uvedené adrese.