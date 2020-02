Nejúspěšnějším sportovcem za rok 2019 se stala již po jedenácté v řadě plavkyně Simona Kubová ze Slávie Chomutov. Na druhém místě se umístil další plavec chomutovské Slávie Tomáš Franta a třetí skončil mistr ČR v zápase řecko-římském Artur Omarov z klubu Czech Wrestling Chomutov. Kategorii mládež vyhrál Jakub Remuta rychlostní kanoistika SC 80 Chomutov – Mistr ČR K1 200m v kategorii juniorů.

Vládkyně Simona! Kubová se stala pojedenácté nejúspěšnějším sportovcem regionu | Foto: Deník / Karel Pech

Pořadí Sportovec regionu Chomutovsko 2019

Dospělí jednotlivci

1. místo – Simona Kubová – Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov) – V roce 2019 šestinásobná mistryně ČR, na ME třikrát 5.místo, 9. na MS v Koreji na 100 m. znak, jistá účastnice OH v Tokiu – jako první český sportovec.

2. místo – Tomáš Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov) – V roce 2019 9.místo na ME v Glasgow, získal 5 titulů mistra ČR, na ME v Glasgow překonal české rekordy ve všech svých startech.

3. místo – Artur Omarov (zápas řeckořímský CZECH WRESTLING Chomutov) – Mistr ČR 2019 kategorie muži, 18. místo na ME, 8. místo na MS, bronzový medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling. Trenér Ladislav Šnelly.

4. místo – Jakub Štěrba (Florbal Chomutov) – 25 let, útočník hrající ve skvělé formě a pohodě. Dlouholetá opora chomutovského A týmu prožívá mimořádně vydařený ročník. Do Vánoc nasbíral v sedmnácti zápasech 41 bodů (19 gólů + 22 asistencí) a je nejproduktivnějším hráčem chomutovského týmu a třetí v kanadském bodování celé soutěže.

5. místo – Marek Tomica (hokej Piráti Chomutov) – V roce 2019 odehrál 1000. extraligový zápas, což je meta, na kterou nedosáhla ani dvacítka českých hokejistů. Po sestupu neodešel a zůstal kapitánem týmu, díky čemuž dosáhl na metu 250 startů za Chomutov.

6. místo – Tadeáš Melíšek (Florbal Chomutov) – 24 let, útočník, rychlonohý střelec působí v Chomutově už druhou sezónu. Po celou tu dobu si udržuje průměr více než dva kanadské body na zápas. Letos jich do Vánoc v 18 zápasech nasbíral 39.

7. místo – Ondřej Šarša (Florbal Chomutov) – 24 let, obránce, chomutovský odchovanec se po odchodu z juniorského týmu stal základním kamenem družstva mužů, ve kterém si kroutí už svoji sedmou sezónu. S kapitánskou páskou na ruce dovedl tým k jeho největším úspěchům, včetně postupu do 1. ligy v roce 2017.

8. místo – Dominik Pavlát (hokej Piráti Chomutov) – Na jaře 2019 byl vyhlášen nejlepším hráčem extraligy juniorů, ve druhé polovině roku se stal neochvějnou jedničkou A-týmu a zařadil se mezi elitní brankáře druhé nejvyšší seniorské soutěže.

9. místo – Jakub Houška (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Bývalý reprezentant a dlouholetý hráč Děčína se po konci profesionální kariéry vrátil do Chomutova, aby mu pomohl do 1. ligy. Je lídrem mužstva, nejlepším střelcem a vzorem pro mladé spoluhráče.

10. místo – Michaela Krejzová (basketbal, BK Levharti Chomutov) – Opora družstva Ženské basketbalové ligy, chomutovská odchovanka a pravidelná reprezentantka mládežnických reprezentací, která se opět vrátila do rodného Chomutova, kde se zatím výborně prezentuje v ŽBL a v Evropském poháru žen – CEWL.