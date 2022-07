Chtěl jít ve stopách komiků éry němého filmu. Tou dobou už měl Rowan za sebou debut na edinburském Fringe festivalu, kde vystoupil spolu s dalšími studenty z The Oxford Revue. Mimo to psal skeče a vystupoval i s další studentskou skupinou The Etceteras. Tam, na půdě The Experimental Theatre Club, došlo k osudovému setkání. Poznal scenáristu Richarda Curtise a skladatele Howarda Goodalla, z jejich spolupráce o pár let později vznikly televizní hity Černá zmije a Mr. Bean.

Chaplin, Tati, Atkinson

Kariéru mimo jeviště odstartoval Rowan Atkinson v rádiu. Fiktivní, satiricky laděné rozhovory se světovými velikány, které představoval sám Atkinson, pod názvem The Atkinson People, byly první profesionální projekt, který po škole připravoval spolu s Richardem Curtisem. Další skečový pořad parodující aktuální dění už byl pro televizi. Žádné zprávy v devět měly neuvěřitelný úspěch, BBC je vysílala čtyři roky. Díky nim dostal zelenou jeden z nejúspěšnějších sitkomů v dějinách britské televize. Seriál o cynickém Edmundovi Černá zmije, jehož prospěchářská DNA vybublá v každé řadě na povrch v jiném historickém období – od alžbětinské doby po první světovou válku, bavil diváky šest let.

A ani po jeho skončení nemuseli dlouho truchlit. Hned na Nový rok vstoupil na obrazovky Mr. Bean. V novém seriálu mohl Atkinson poprvé naplno uplatnit to, co ho už dlouho lákalo – humor, který nespoléhá na slova. „Chaplin mě inspiroval. Také francouzský komik Jacques Tati byl velká inspirace pro Mr. Beana. Viděl jsem Prázdniny pana Hulota, když mi bylo sedmnáct, mělo to takovou náladu, postoj a pomalost, jaké jsem do té doby v komediálním filmu nikdy neviděl. Nápad vyjadřovat jen tělem a výrazem, nikoli slovy, byl inspirován právě jím," uvedl dříve komik.

Zákulisí

Z potrhlého Mr. Beana se stal hit nejen v Británii, ale po celém světě. Že se z jeho osoby stane hvězda i za hranicemi rodné země, nejspíš Rowan Atkinson nečekal, ale v úspěch Mr. Beana věřil. „Od začátku mi bylo jasné, že Mr. Bean má velmi slušnou naději na úspěch. Částečně proto, že jeho humor je převážně vizuální, a částečně proto, že je v podstatě dítě v mužském těle. A chování dětí na celém světě je bez ohledu na kulturu a rasu všude stejné, univerzálně srozumitelné a smíchuplodné.“

Z celosvětového úspěchu svého výtvoru se Atkinson radoval, a má z něj radost i dnes, ale po letech přiznal, že natáčení pro něj tak příjemné nebylo a jen velmi nerad by se k němu v budoucnu vracel. „Omlouvám se, že to řeknu, ale pro mě je každé natáčení stres a u Mr. Beana je dvojnásobný. Cítím neuvěřitelnou zodpovědnost za to, aby byl legrační. Samozřejmě mám vedle sebe skvělé herce, ale to, jestli se vtip povede, nebo ne, závisí na mně. A to mě stresuje.“

A ještě jednu nevýhodu s sebou nese, když propůjčíte tvář tak výrazné postavě. Čas od času Rowan Atkinson zatouží zahrát si pro změnu někoho „normálního“, ale takové nabídky prý téměř nedostává. Od devadesátých let, s výjimkou čtyř detektivních příběhů komisaře Maigreta, před kamerou vlastně jen obléká variace Mr. Beana do nových kulis. Není tedy až tak překvapivé, že si v roce 2019 od všech těch podivínů dal dobrovolně pauzu a galantně se na dva roky stal otcem v domácnosti, aby se jeho o dvacet šest let mladší přítelkyně mohla věnovat herecké kariéře.