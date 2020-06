O jeho dalším televizním působení se hodně spekulovalo. Přetřásaly se dvě varianty – sport, nebo celebrity. Ptát se, která sféra je bývalému olympijskému vítězi bližší, je ale zbytečné. „Určitě sport. To je bez debaty. Ale to neznamená, že by mě zpravodajství nebavilo. Baví mě hodně. I proto jsem zpravodajské relace moderoval s radostí několik let,“ řekl časopisu Story.

Nakonec je z toho post moderátora nové sportovní relace Sport na CNN Prima News – máte vůči tak seriózní značce respekt?

Každý, kdo bude v CNN, cítí respekt a poctu, že se na této nové platformě může podílet. Je to jedna z nejprestižnějších mediálních značek na světě. Je to výzva a těším se. O to víc, že sportovní události se mi směrem k divákům přenášejí s daleko větší lehkostí.

Měl jste zpočátku obavy?

Neměl. Se sportem jsem byl pořád v kontaktu i v televizi. Pokud bylo něco sportovního ve Velkých zprávách, tak mi to obzvlášť sedělo. Navíc už nějaký čas vysíláme do zdi, trénujeme od rána do večera, co to dá. Takže už se velmi těším na začátek. Obavy nejsou.

Je vaše nová pozice hodně odlišná od moderování zpráv?

Budu na obrazovce v jiné časy a celkově strávím v televizi delší dobu. Sport se totiž na CNN Prima News vrací v plné síle a bude se objevovat na obrazovce v průběhu celého dne, stejně jako Zprávy. Taky jsme se všichni museli učit pracovat s novým studiem, které je největší a nejmodernější ve střední Evropě. Je tam spousta kamer a jeřábů, některé jsou robotické a jezdí samy. Takže to dá zabrat. Ale ve Sportu máme skvělou partu redaktorů a moderátorů.

Škodila vám při moderování předchozí sportovní kariéra? Zažíval jste jízlivé komentáře na to, že coby bývalý desetibojař komentujete zprávy – tedy nejserióznější relaci?

Kritika se najde vždy a pokaždé bude někdo, kdo má výhrady. Na začátku oprávněně, pak už kolikrát bohužel ze setrvačnosti. Já mám konstruktivní kritiku rád a beru si z ní ponaučení.

Máte od televize doporučení, i co se týče soukromé prezentace? Budou teď ještě přísnější?

Ano, samozřejmě je to přísnější. Máme to jasně dané. Jako moderátor CNN Prima News se musím řídit pravidly CNN, která se netýkají jen toho, co řeknu nebo udělám na obrazovce, ale i v soukromí. Takže si s kolegy budeme muset dávat pozor i na sociálních sítích. Bude to v serióznějším duchu než dřív. Takže i tohle bude výzva.

Nakolik si svůj mediální obraz hlídáte? Dá se ovlivnit, jak vás bude veřejnost vnímat?

Mám na to manažera, ale pochopitelně se nezavděčíte všem. Každý některé situace vidí jinak.

Máte teď sešněrované soukromí? Co si třeba absolutně nemůžete dovolit?

Soukromí je v pohodě, to jsem ztratil po vítězství na olympiádě. (smích) Spíš nemohu jít do určité propagace, reklamy, na kterou jsem byl zvyklý ze sportovního světa.

Patříte k našim nejúspěšnějším sportovcům vůbec. Pracujete teď v televizi spíš pro zábavu, nebo byste bez práce neměl z čeho platit účty a třeba hypotéku?

Obojí. Nejsem na tom špatně, ale nejsem ani zajištěn na celý život.

Obě pozice, se kterými vás má veřejnost spojeného, mají punc toho, že se v nich dají vydělat slušné peníze. Co je podle vás výnosnější – sport, nebo moderování?

Výnosnější je určitě to, v čem jste úspěšnější. Tak to platí všude. Ve sportu musíte být dlouhodobě nejlepší na světě, aby to bylo zajímavé. Také samozřejmě záleží na výběru sportu. V moderování je to podobné. Tam určitě olympijský vítěz zatím nejsem. (smích)

Na rozdíl od kolegů se na veřejnosti moc neobjevujete s manželkou Evou. Červené koberce jí nic neříkají?

Nechce na veřejnosti vystupovat, nebaví ji to a já to respektuji.

Konzultujete doma svá pracovní rozhodnutí? Předpokládám, že nová práce s sebou ponese i víc hodin strávených v televizi…

Ano, ale to k tomu prostě patří. Není to jen o čase na obrazovce, kdy mě diváci uvidí, ale také o přípravách redakčních textů, hledání materiálů. Taky máme spoustu porad. Konzultuji a naslouchám, ale rozhodnutí je na mně.

Moderátor Libor Bouček se nám v minulém čísle Story svěřil, že teď většinu svého času tráví v práci – máte to stejně, nebo byste jako táta dvou dětí tolik času natáčení prostě neobětoval?

Libor je hlavní tváří Nového dne – a stojí to na něm. Pro mě je moderátorský olympijský vítěz. A rozjezd CNN Prima News si to vyžaduje. Mně to teď taky bere volný čas, ale zdaleka ne tolik jako Liborovi.

Mimochodem – máte syna a dceru, máte jako vrcholový sportovec ambice, aby se vaše ratolesti vydaly stejným směrem?

Mám ambice, aby děti byly dobře vychovány, měly rády rodiče a rády se vracely domů. Ke sportu je vedeme, ale nejsme nijak přehnaně ambiciózní. Sport je dobrá cesta životem a naučí je spoustu věcí, které se jim v budoucnu budou hodit. Dodržování pravidel, respekt, režim. Pokud budou vrcholoví sportovci, bude to bonus, který si jako rodiče užijeme.

Sportovní minulost

V roce 2004 si z Letních olympijských her v Aténách přivezl zlato – v desetiboji tam vytvořil dosud platný olympijský rekord 8893 bodů. Medailí má doma hodně – nejen z olympiády, ale třeba i z Mistrovství světa v atletice. Sportovní vítězství mají ale i svou stinnou stránku – nynější moderátor přiznal, že právě v roce 2004 definitivně přišel o své soukromí.

PETRA PISTULKOVÁ