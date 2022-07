Rozchod nebývá pro nikoho jednoduchý a někdy trvá dlouho, než se všechny rány zacelí. Monika však v sobě tuto kapitolu už uzavřela a je za to ráda. „Je to možná trochu blbé říct, protože rozchod je vždycky určitá prohra, ale s odstupem času vidím, že to pro mě bylo nakonec velké vítězství. Už vím věci, které jsem před tím nevěděla, a zpětně musím říct, že rozchod je to nejlepší, co se mi mohlo přihodit. Jsem moc vděčná za dva krásné syny, ale jinak jsem se o rodinu vždycky starala já, takže se nebojím, že bych to teď nezvládla. Tolik se toho pro mě zase nezměnilo," řekla časopisu Story.

Kdyby se v jejím životě teď objevil nový perspektivní muž, není si úplně jistá, zda by s ním do vztahu šla. „Na tohle neumím odpovědět. Nejdřív jsem byla nešťastná, řešila jsem úplně jiné věci, pak jsem musela celou situaci, která nastala, pochopit, přijmout ji a nějak se s ní popasovat a nejvíc jsem řešila hlavně to, aby kluci byli v pohodě. To pro mě bylo od začátku nejdůležitější. Do toho najednou začala práce, Tvář, takže jsem nad nějakým novým vztahem vůbec neměla čas přemýšlet," svěřila se.

Sama rozhodně není

Zpěvačka otevřeně přiznala, že jí je občas smutno, má v tomto ohledu ale jednu velkou výhodu. „Mám kolem sebe spoustu kamarádů a kamarádek. A tím nemyslím teď, mám je kolem sebe třeba dvacet třicet let. Tím, že mě životem pořád doprovázejí, mám vždycky komu zavolat. Nikdy nejsem sama, když nechci. A když jsou kluci s tatínkem, nikdy neřeším, co budu dělat. Buď mám práci, nebo jsem někde s někým," tvrdí.

Po čtyřech letech ji teď opět můžeme vidět v muzikálu Noc na Karlštejně, kde ztvárňuje Elišku Pomořanskou. „Hráli jsme to od roku 2004 a v této roli jsme se střídaly s Kačkou Brožovou. Když jsme to hrály v roce 2018 naposledy, upřímně jsem si myslela, že je to definitivní, protože mi v té době bylo asi čtyřicet jedna nebo čtyřicet dva a hrát Elišku Pomořanskou, které je šestnáct, je už trochu bizár," vysvětlila se smíchem.

Nicméně protože to představení zbožňovala a je to klasika, rozhodla se do něj jít znovu. „Všechny jsme vždycky chtěly být krásné jako paní Brejchová a zpívat jako Helena Vondráčková. Když mi tedy letos Kačka zavolala, říkala jsem si, že by to mohla být docela pecka, obzvlášť pro mé kluky. Dříve jsem hrála různé Angeliky, Kleopatry…, ale to už nehraju, a tak mám radost, že mě kluci mohou vidět jako královnu. Navíc to obsazení, které tam je, je skvělý. Jsem ráda, že tam hraje třeba i Marek Vašut," dodala.

S Markem spolu hrají úplně poprvé. „Samozřejmě se známe, ale nikdy jsme spolu nehráli. S kým se moc neznám, je Petr Baťek. Jinak s Peťou Vondráčkem jsme hráli dokonce manžele, s Peťou Štěpánkem jsme spolu hráli v Rebelech i v Noci na Karlštejně, s ostatními se také znám. Dá se říct, že je to pomalu takový rodinný muzikál, protože se prakticky všichni známe. Ještě je tam Marian Vojtko, spolu jsme také leta hráli a troufám si říct, že jsme velcí kamarádi. Vždycky mi říkal: „Tlustoprdko, musíš se mnou něco hrát!“ A teď se mu to vyplnilo, takže jsem spokojená," vypověděla se smíchem.