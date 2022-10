Jako mávnutím kouzelného proutku si bývalí manželé vyměnili role. Zatímco Johnnymu Deppovi, který za poslední čtyři roky přišel o nespočet zakázek a natočil pouhé dva filmy v zahraničí, zase začíná zvonit telefon, Amber Heard zaujala jeho místo na blacklistu. Spekuluje se, že podobně jako on přišel o roli Grindelwalda v pokračování Fantastických zvířat, neuvidíme ani Amber v druhém Aquamanovi.

Dětství pod palbou

Během ostře sledovaného procesu nevyšlo najevo jen nevhodné chování, ze kterého se Johnny Depp a Amber Heard vzájemně obviňovali, ale také smutný fakt, že představitel Jacka Sparrowa má s dysfunkčními vztahy zkušenost už z dětství. Kromě sourozenců neměl malý John Christopher Depp II. prakticky žádné přátele. Neměl šanci se s někým sblížit, protože rodina byla neustále v pohybu. „Moje matka měla takovou věc, nevydržela na jednom místě, tak jsme se pořád stěhovali. Pořád jsem byl ‚ten novej‘ a to nebylo příjemný.“

Sestra fotbalisty Schicka má těsně před porodem. Jedna věc ale modelku trápí

To ovšem nebyla ani zdaleka nejhorší vlastnost Betty Sue Palmer. „Moje matka byla hodně nepředvídatelná. Dokázala být neuvěřitelně krutá. Na mně, mých sourozencích i na mém otci se dopouštěla fyzického násilí. Házela po nás popelníkem, jednu mi vrazila nebo někoho z nás zmlátila botou, telefonem nebo čímkoli, co bylo zrovna po ruce. Jediné, co se dalo dělat, bylo snažit se vyhnout palebné zóně.“

Kromě fyzického násilí měla matka Johnnyho Deppa slabost i pro slovní útoky. Svým dětem nadávala, zesměšňovala je. Šikanovala je. Například Johnny se narodil s oční vadou, na jedno oko trochu šilhal, a to bylo něco, na co jeho matka ráda upozorňovala, čím ho shazovala, kdykoli si potřebovala zchladit žáhu. „Psychické násilí bylo skoro horší než výprasky. U fyzické bolesti se naučíte, jak ji přijímat, jak se s ní vyrovnat. Ale to psychické a emocionální, to vás poznamená.“

Náhradní kariéra

„Našel jsem způsob, jak tomu všemu, té noční můře doma, aspoň trochu utéct.“ Tím prostředkem, jak zapomenout na neutěšený svět kolem něj, byla hudba. Paradoxní je, že první kytaru mu koupila jeho matka. „Umluvil jsem mámu, aby mi koupila jetou kytaru za dvacet pět doláčů a malej zesilovač, co zněl příšerně. V obchoďáku jsem ukrad učebnici akordů, naučil jsem se je, naučil jsem se, kam dát prsty a začal jsem poslouchat desky. Vracel jsem jehlu a poslouchal sóla pořád dokola.“ To bylo Johnnymu Deppovi dvanáct. A od té chvíle nezapochyboval o tom, čím bude.

Měl několik kapel. Po barech hrál dřív, než mu bylo patnáct. V šestnácti definitivně rezignoval na vzdělání a snažil se prorazit jako rocker. Na Floridě se The Kids docela dařilo, a tak se přesunuli do L. A., kde se ovšem dřív, než se jim podařilo nahrát desku, rozpadli. Než k tomu ale došlo, stihl se Johnny Depp oženit s Lori Anne Allison, vizážistkou a sestrou jejich basáka v jedné osobě. Manželství vydrželo jen rok, ale to bylo víc než dost na to, aby ho Lori představila Nicolasovi Cageovi.

Lucie Zedníčková: Vypadala jsem jako somálské dítě, teď už mi „panděro“ nevisí

Ti dva se velmi rychle spřátelili a Cage postrčil Deppa, aby uvažoval o kariéře před kamerou. To sice nebyl jeho sen, ale poté, co viděl Rebela bez příčiny s Jamesem Deanem v hlavní roli, usoudil, že za zkoušku to stojí. Cage mu pomohl připravit se na konkurz na horor Noční můra v Elm Street a o pár měsíců později se jméno Johnnyho Deppa poprvé objevilo na plátnech kin.

„Když jsem byl mladej, musel jsem vydělávat a byly tu ty filmy, na který mě chtěli… A já si říkal: Ok, udělám to, abych měl na nájem. Všechno, co jsem chtěl, bylo, aby se moje kapela dala znovu dohromady. A oni se dohromady nikdy nedali.“ Nebýt toho, možná by svět nikdy nespatřil Střihorukého Edwarda, Mrtvého muže ani Piráty z Karibiku. Ale na svou první lásku Johnny Depp nikdy nezanevřel. Před deseti lety si konečně splnil svůj sen. Má kapelu a fanoušky, kteří jsou mu, na rozdíl od některých filmových, věrní.