Prožíváte náročné období. Jak moc blízko jste si s babičkou byli? Byla jak moje máma. To, že nebrečím v koutě a pracuju, by určitě pochopila. Ale i když se navenek usmívám, tak ve mně to hoří. Ve všem mě vždycky podporovala. Akorát jsem přijel od rodičů a zítra se tam vracím a začnou velké přípravy na pohřeb. Je to šílené! Naposledy mi říkala, abych pořád zpíval a staral se o mámu a tátu. Moc mi chybí.

Dnes jste tu nebyl za zpěváka, ale za modela. Jaké to bylo?

Bylo to šílené. Celý den jsem byl nervní. Stačí jeden špatný krok, a je to v háji. K tomu jsem měl sukni, se kterou jsem si podkopával nohy, nebyla to vůbec sranda, ale bavilo mě to. Je to zase něco jiného, nová parketa. Byla to druhá přehlídka, kterou jsem pro Debbie šel, a doufám, že si to ještě zopakuju. A i když nemám svaly, nejsem vysokej, i tak je to skvělý, že mi Debbie dala tu možnost.

Kdyby přišla nabídka i od někoho jiného, šel byste do toho?

Nevím. Nemyslím si, že jsem v tom dobrej, ale je to zajímavá zkušenost. Debbie je moje srdeční záležitost. Dělám to pro ni opravdu z kamarádství, je moc šikovná. Šije mi i nové kostýmy na různé projekty, jsem z ní nadšenej. Vše od ní je mladistvé a trendy. Jsem rád, že s ní můžu spolupracovat.

Co dalšího teď chystáte?

Pořád něco vymýšlím. Točíme náš seriál, vydal jsem duet s Luckou Bílou, s Michalem Davidem a také nás čekají přípravy na můj koncert 25. února ve Fóru Karlín, kde bude i Lucka, Michal, Monika Bagárová a další. Bude to velký a moc se na to těším.

Máte ještě nějaký nesplněný sen? Většina tuzemských zpěváků touží vyprodat O2 arenu, co vy?

Já na to jdu pomaličku. Můj sen je teď užít si koncert 25. února a pak budu mít třeba i tento sen, posunout se do větších prostor. Ale to až tak za čtyři roky. (smích) Bylo by to krásné i dřív, ale stojím nohama pevně na zemi.