Vladimír Kuna (Jaroslav Tomáš)

Vladimír Kuna (vlevo); herec Jaroslav TomášZdroj: Policie ČR; ČT/Klára Cvrčková

Posilovna v Podolí byla místem setkávání i Vladimíra Kuny, dalšího člena vraždícího gangu, s Karlem Kopáčem – tito dva se ale znali už od mládí ze sportu. Oba bydleli v Rudné u Prahy.

Ve sklepních místnostech nájemního domu si Kuna zřídil posilovnu, kde později zabijáci ukládali své oběti do připravených kovových sudů a za použití svařovacího aparátu je uzavírali. Byl to právě Vladimír Kuna, který přišel s nápadem ukrývat těla zavražděných do již připravených sudů – Kopáč zpočátku nevěřil, že je to možné, ale Kuna mu to předvedl.

Při vyšetřování vyšlo následně najevo, že se Kuna vážně zabýval myšlenkou zhotovení stroje na „šmelcování“ lidí. Před revolucí se živil jako údržbář. Už před orlickými vraždami měl mimochodem na svědomí jiné mordy, včetně zosnování vraždy své vlastní matky. Za dobré chování byl v roce 2013 propuštěn z vězení na svobodu.

V seriálu jej hraje Jaroslav Tomáš.