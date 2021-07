Dopis synovi napsal Martin Vopěnka: Můj milý Sebastiane,

Čtenář Deníku





děkuji ti z celého srdce za krásná léta tvého dětství. Provázet tě od prvních kroků, krmit tě z lahvičky, chodit s tebou na pískoviště, později tě vodit do školky a školy, bylo pro mne nesmírně naplňující. Vlastně už tehdy jsem si uvědomoval, že to jednou skončí, už tehdy jsem v sobě měl bolest za tvé nenávratně mizející dětství.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Deník/Shutterstock