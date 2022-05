Za týden přijmeme tolik informací, jako naši předci nepřijali za celý život. Není proto divu, že i když sedíme a takříkajíc nic neděláme, jsme i přesto vyčerpaní. Impulzů, které musí náš nervový systém vyhodnotit a reagovat na ně, je totiž tolik, že jsme nakonec unavení. Místo toho, abychom si po práci odpočinuli, stále sledujeme mobil, večer po setmění nejdeme spát, fungujeme při umělém osvětlení, sledujeme televizi, což jsou další vstupy přispívající k tlaku, který se v nás hromadí. Proto potřebujeme do života víc pasivity, kdy vše doprožijeme, zpracujeme a necháme z nás odejít to, co už nepotřebujeme.

Pokud si tento čas nedáme, nahromaděný tlak „odejde“ jinak. Děje se tak často večer, když uléháme ke spánku. To je totiž po celém dni první chvíle, kdy tělu dopřejeme tolik potřebnou pasivitu. V ten moment nás přepadnou myšlenky: „Co jsem dělal dnes, co budu dělat zítra, co mi řekne šéf…“ Někdo sice usne dobře, ale v půlce noci se vzbudí nebo má šílené sny. A právě to mohou být znaky toho, že se náš nervový systém vyrovnává s přebytečnými impulzy.

Co s tím?

„Zařaďte do života víc pasivních chvil, jako jsou procházky v přírodě, chvilky ticha nebo naopak s hudbou. Relaxace, masáž, sauna, a také dechová cvičení jako jóga a další energetická cvičení. Tím nejpasivnějším způsobem trávení času je meditace. Je to zpomalení mysli, uzavření smyslů a ponoření se do sebe, zpomalení metabolismu – to vše na takovou míru, která u jiných relaxačních metod není možná,“ popisuje Tomáš Reinbergr.

Pokud začneme s takovou dvacetiminutovou intenzivní pasivitou a zařadíme ji do každodenního života, je podle učitele meditace dobré, aby byla rovnoměrně rozložena do celého dne. Tedy ranní dvacetiminutová meditace, po které následují celodenní aktivity, a dalších dvacet minut pak zařadíme v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Poté nemusíme uléhat a zírat do stropu. Naopak můžeme dělat to, na co jsme zvyklí. Trávit čas s rodinou, zajít na sportovní lekci, nebo i pracovat. Díky takto rozprostřené meditaci se nám do života podaří vnést rovnováhu, kdy nebudeme cítit negativa stoupajícího přetlaku, jenž se časem může promítat i do našeho fyzického zdraví.

Co je k meditaci potřeba

Dá se praktikovat i v hluku a klidně mezi ostatními lidmi. Kdekoli jsme schopni myslet, jsme schopni i meditovat. Stačí jen místo na sezení, ideálně s pohodlně opřenými zády. Pokud někdo chce použít hudbu, vonnou tyčinku či úžasnou atmosféru chrámu, proč ne, ale potom už nebude tak flexibilní.

Délka meditace

Ideální je dvakrát denně po dobu dvaceti minut nebo dle situace. Záleží na tom, jaké máme ten den zrovna možnosti. Pokud cítíme přínosy, což se děje už během prvních dnů, dáme meditacím v našem „to do“ listu prioritu. Právě to je totiž ta nejlepší investice do nás samotných, která se mnohokrát vrátí.

Benefity meditace

Méně návštěv u lékaře, zlepšení spánku, optimalizace krevního tlaku i váhy, snížení depresí a bolestí hlavy, rychlejší reakce, koherentnější fungování celého mozku, a dokonce i vyšší věk dožití. Mezi subjektivní benefity patří lepší soustředění, zvýšená kreativita, snížení stresu, vyšší vnitřní spokojenost, snazší priori­tizace, zlepšení vztahu s blízkými i kolegy, více energie při všech činnostech a větší chuť do života.