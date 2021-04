I když se na vás celý svět mračí, začněte ráno sprškou pozitivní energie. Sprchový gel s osvěžující citrusovou vůní pomůže navodit dobrou náladu. Přírodní složky včetně vysoce kvalitních rostlinných olejů pokožku jemně čistí a vyživují, zanechávají ji vláčnou a hebkou na dotek. Ve prospěch ranní sprchy hovoří i to, že dochází k rozproudění krevního oběhu.

Citrusy obsahují velké množství zdraví prospěšných látek počínaje vitaminem C coby silným antioxidantem, přes vitaminy skupiny B, které jsou důležité pro nervový systém, minerální látky jako draslík, hořčík či železo, kyselinu listovou, již ocení těhotné ženy, až po flavonoidy bojující proti nádorovým onemocněním. Citrony, limetky, pomeranče, mandarinky vám pomohou při budování imunity, očistí i tělo od toxinů a podpoří trávení. Citrusy obecně platí za skvělý zdroj vitaminu C, který podporuje obranyschopnost organismu, proto si každé ráno dejte sklenici vlažné (nikoli studené!) vody s vymačkaným citronem nebo limetkou. Žádoucí je zvláště dužina, neboť oproti šťávě obsahuje i vlákninu. Pročistíte tělo, nastartujete metabolismus a kýžené spalování tuků…

Ranní vzpruha pro vlasy

Jste zvyklé mýt si ráno vlasy? Po umytí je přelijte citronovou šťávou smíchanou s teplou vodou v poměru 1:4. Nebo ještě lépe přidejte k 500 mililitrům teplé vody čerstvě vymačkanou šťávu z citronu a 2 lžičky olivového oleje, vlasy přelijte, zabalte do ručníku a po 30 minutách opláchněte. Citronová šťáva zlepšuje lesk a vzhled vlasů, prospívá jejich růstu a pomáhá i v boji s lupy, vypadáváním kštice, roztřepenými konečky a nadměrně se mastícími vlasy. Navíc ranní očista odstraní noční mazové a tukové usazeniny ve vlasech.

Citronová esence bude tím nejlepším společníkem v době nachlazení. Můžete ji nakapat do aromalampy, aby provoněla byt, nebo úplně jednoduše na látkový kapesník a nosit ho při sobě. Vůně citronu osvěží vzduch v místnosti a navodí optimistickou náladu.

Čas na pleťovou masku si můžete udělat kdykoli během dne. Máte doma pomeranč? Připravte si čisticí pomerančovou masku. Potřebovat budete čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávu, do které přidáte několik lžiček celozrnné mouky. Hustou kaši naneste na čistý obličej a nechte působit asi 20 minut, posléze smyjte teplou vodou.



Za zkoušku stojí také omlazující grapefruitová maska, jež odstraní odumřelé kožní buňky, zvýší produkci kolagenu a rozjasní pleť. Jak na to? Grep oloupejte a jednotlivé měsíčky zbavte obalu, dužinu pak vložte do misky. Přidejte pár kapek mandlového oleje, lžíci ovesných vloček a žloutek. Ingredience smíchejte a hmotu naneste na čistý obličej. Po 20 minutách opláchněte teplou vodou a aplikujte svůj oblíbený pleťový krém.

Koupel na dobrou noc

Není máslo jako máslo, tohle pomerančové se získává z kůry pomerančů, má oranžovou barvu a obsahuje vysoké množství bioflavonoidů. Účinkuje proti celulitidě, zklidňuje podráždění, vyživuje pokožku a chrání ji před dehydratací.

Ponořit se do vany zasypané kolečky citrusů je neskutečný zážitek. Chcete-li si však usnadnit práci s krájením plodů, sáhněte po koupelových olejích. Odbourávají stres, únavu a zmírňují projevy celulitidy. Koupelové oleje pokožku jemně myjí, regenerují a zvláčňují bez nadměrného odmaštění a vysušení.