Bylo to dva měsíce po desátých narozeninách. Nakonec se ukázalo, že pediatr „se spletl“. Ale jen o pár měsíců. Monika vypadala pořád stejně, jen zase o kus vyrostla. Měsíc před jedenáctými narozeninami najednou se strašlivým brekem vlítla do ložnice za mámou a celá nešťastná ji řekla, že už to přišlo.

Hana dceru o všem dávno poučila. Přesto ji jí bylo líto. V necelých jedenácti letech se z ní stala žena. Jí bylo kdysi třináct a půl a byla mezi prvními holkami ve třídě. Dobře si pamatovala, jak se styděla. A její mámě bylo dokonce téměř patnáct let. Za dvě generace se hranice dospívání posunula o 4 roky.

Co dřívější dospívání přináší? Fyzické změny jsou stejné jako u dívek, které kdysi dospívaly později. Začíná to pubickým ochlupením a pokračuje růstem prsou. Hana říká, že to probíhalo stejně v její pubertě. Jen se menstruace objevila později.

Největším úskalím dřívějšího dospívání a hlavně jeho projevů u čím dál mladších dívek je rozpor mezi vyspělostí tělesnou a mentální. Jedenáctiletá slečna sice podle přírody může být připravená na to mít děti, platí to však pouze po fyzické stránce. Mentálně je jedenáctileté děvče pořád ještě děvčátko. Je to holčička, ve které se vše pere.

„Monika ještě pořád spí se svou oblíbenou plyšovou panenkou. Vypadá na patnáct, ale v hlavě je to ještě děvče, co se večer tulí k hračce,“ usmívá se Hana. První rok s menstruací byl psychicky velmi náročný pro obě, matku i dceru. Monika se styděla a obrečela první dva cykly, nechtěla o tom říct nikomu kromě mámy. H

ana každý měsíc vytrvale utěšovala ,malou velkou‘ a snažila se ji přesvědčit, že to je naprosto přirozená věc. Po roce neštěstí, ukrývání hygienických pomůcek a utajování se s tím nakonec Monika smířila. Když se nakonec otevřela kamarádkám, zjistila, že ve věku 11 až 12 let je spíš výjimkou holka bez menstruace. A najednou se jí ulevilo.

Rychlejší dospívání a související hormonální změny přináší i další pubertální patálie. Menstruace nastává v období největších hormonálních turbulencí. Ty se promítají nejen do psychiky ale také do tělesných projevů. Zhoršuje se pleť, objevují se první pupínky nebo dokonce akné, mastí se častěji vlasy a tělo se mnohem víc potí.

To u většiny puberťáků znamená potřebu častější hygieny a používání deodorantů. Naše děti si také dřív než my musí poradit s chloupky. Na těle i obličeji. Kluci i holky se dřív začínají depilovat a holit.

To vše v rodině vyvolává rozpačité a někdy i humorné situace. Rozhodně musíte zachovat dekorum, když v koupelně přistihnete třináctiletého syna s pěnou na obličeji a vašim holícím přístrojem v ruce. Rodičům nezůstává nic jiného než jít dětem příkladem a nenechat se jen tak něčím zaskočit. Hana tak raději své dceři ukázala holící potřeby, ukázala jí, jak se depilovat a čistit pleť a dokonce ji objednala ke své kosmetičce.

Někdy je situace hlavně v očích dětí ,trapná‘, přesto je lepší, aby se tyto intimní záležitosti naučily doma ve svém přirozeném prostředí. Kamarádi jim sice poradí s nejlepším vědomím a svědomím, ale rodičovská náruč je tím nejbezpečnějším přístavem.

