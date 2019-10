Před téměř deseti lety jsem začala jako obsluha v místní pizzerii Fantozzi, poté provozní a zhruba po šesti letech jsem se stala její majitelkou. Pohostinství a vůbec podnikání mám v krvi snad odjakživa a vždycky jsem toužila po vlastním podniku. Baví mě to, jak se člověk pořád musí snažit, překonávat sebe i očekávání okolí. Ačkoli jsou v tomto oboru dny, kdy jde všechno ostatní, včetně soukromého života stranou, tak ani to mne nikdy neodradí jít si za svým snem.

V srpnu jsem otevřela v Jirkově nový podnik, kavárnu s názvem „Café Bokofka“ na jirkovském náměstí. Název je trochu hříčkou – i my doufáme, že u nás dostanete to, co doma běžně nemáte. Nabízíme tu výběrovou kávu, domácí dortíky a sendviče, také produkty od regionálních tvůrců. Vína, pomazánky, limonády. Podnik jsme koncipovali jako stylově čistý a útulný prostor s širším využitím. Můžete si u nás přečíst knihu a jen tak relaxovat nebo se sejít a popovídat si s přáteli či rodinou. Maminky s dětmi mohou využít menší, avšak útulný dětský koutek. Časem bychom tu rádi uvítali i výstavy obrazů či fotografií místních tvůrců.

Vybudovat podnik jako je tento se dá i za milion korun. Měla jsem ale i velké štěstí na šikovné kamarády – řemeslníky, kteří mi pomohli. Že bych podnik umístila jinam, než do Jirkova, jsem nepřemýšlela. Podnikům se tu sice moc nedaří, ale já věřím, že budeme úspěšní a nabídneme lidem to, co tu doposud chybělo.

Neumím si představit, že bych přestala být svým pánem a opět se stala zaměstnancem. Pokud mi to s kavárnou nevyjde, určitě zkusím podnikat znovu a tím si plnit své sny.

A co ráda dělám ve volném čase? Moc ho nemám. Radost mi ale vždy udělá procházka s mými pejsky, setkání s přáteli a dobrá hudba.