Jediný český absolvent kamenické školy v Chorvatsku chce prorazit doma

Dříve, za starých časů, se chodilo do světa na zkušenou. S podobným úmyslem vyrazil do světa i mladý Mostečan Josef Hojdar, když odjel na studia do Střední odborné kamenické školy na ostrově Brač, která je jediná svého druhu v Chorvatsku.

Josef Hojdar | Foto: Deník/Edvard D. Beneš