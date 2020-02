Majitel hospody a muzikant Viktor Vorba pravidelně pomáhá ženám v azylovém domu, zval i osamělé lidi na štědrovečerní večeři.

Majitel hospody a muzikant Viktor Vorba | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Nejen muzikant a hospodský, ale také člověk s dobrým srdcem, který rád pomáhá ostatním. To je Viktor Vorba, majitel útulné hospůdky U Nádraží v České Kamenici. Hospodský do své hospody na večeři na Vánoce zval lidi, kteří by byli jinak sami. A to zdarma.