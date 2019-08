/FOTO/ Hana Hloušková provozuje v Neštěmicích psí salon Buddy a říká: „Pejsek je neskutečné zvířátko. Kdo to nepoznal, tak to asi nepochopí.“

Má pravá láska k pejskům přišla později. Když je srovnám třeba s kočičkami, které tady taky stříhám a vyčesávám, tak s těma se člověk nedomluví. Když pejsek nechce držet, tak to dá najevo a já ho přemluvím. Ty kočky řeknou ne a ne, tady vládnu já. Pejsek je neskutečné zvířátko. Kdo to nepoznal, tak to asi nepochopí. Poznala jsem v mé práci takovou tu psí duši.