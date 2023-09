Policie navrhla obžalovat ředitele Městské správy sociálních služeb ve Vejprtech Viktora Koláčka. Viní ho z obecného ohrožení z nedbalosti v souvislosti s tragickým požárem v domově pro mentálně postižené Kavkaz, kvůli kterému zahynulo devět klientů. Informovala o tom Česká televize.

Ředitel MSSS Vejprty Viktor Koláček. | Foto: Deník / Karel Pech

Vejprty – Policie navrhla obžalovat ředitele Městské správy sociálních služeb ve Vejprtech Viktora Koláčka. Viní ho z obecného ohrožení z nedbalosti v souvislosti s tragickým požárem v domově pro mentálně postižené Kavkaz, kvůli kterému zahynulo devět klientů. Informovala o tom Česká televize.

"Spis byl v půlce září předaný okresnímu státnímu zastupitelství s návrhem podání obžaloby na obviněného," potvrdila mluvčí policie Miroslava Glogovská. "Bylo to pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, kde je trestní sazba od tří do deseti let," doplnila.

Podle státní okresní zástupkyně v Chomutově Evy Seifertové byl spisový materiál převzat. „Státní zástupce spis prostuduje a pak rozhodne co s věcí,“ uvedla pro Chomutovský deník s tím, že lhůta není zákonem stanovená. „Obvykle je to kolem měsíce,“ doplnila.

V domově Kavkaz začalo hořet brzy ráno 19. ledna 2020. Požár se šířil ze společenské místnosti. Jako viníka kriminalisté následně označili klienta zařízení, který zapálil polštář na pohovce. Na základě znaleckého zkoumání byl hodnocený jako nepříčetný a jako osoba neschopná rozpoznat protiprávnost jednání a ani své jednání ovládat. Krajské zastupitelství pro něj zažádalo o zabezpečovací detenci, která je přísně střeženým zařízením na rozdíl od běžné psychiatrické léčebny. Po požáru domov prošel kompletní rekonstrukcí.

Dva roky od ohnivého pekla. Při požáru ve Vejprtech zahynulo devět lidí

Policie začala ředitele Viktora Koláčka stíhat v loňském roce. Údajně to bylo v souvislosti s fungováním domova před požárem. Bránil se tehdy obsáhlou stížností. „Je zajímavé, že mě viní stát, který to způsobil,“ pozastavil se tehdy nad vývojem událostí ředitel. „Problém, který tam vznikl, nespadá do období, kdy ústavy patří samosprávě. Vznikl v době, kdy patřily státu. A ten stavěl velmi divoce a divoce posuzoval, teď se řeší následky,“ namítl.