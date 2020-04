K požáru, který zasáhl tři domy ve Výsluní, vyjelo ve čtvrtek 23. dubna ráno osm hasičských jednotek. Jeden z domů vyhořel do základů, silně zasažená je hrázděnka a částečně poškozený je také třetí dům. Jejich obyvatelé se i s dětmi dostali ven, aniž by utrpěli jakákoli zranění. V tuto chvíli jsou u rodin.

„Poplach byl vyhlášen ve čtyři hodiny ráno, kdy k požáru vyjelo osm hasičských jednotek. Hořela střecha rodinného domu, požár přeskočil také na další dům a sálavé teplo poškodilo fasádu a střechu dalšího stavení,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. „Hasiči nasadili šest vodních proudů a požár lokalizovali, zlikvidovaný byl krátce před 10. hodinou,“ doplnil. Po celou dobu zásahu byla neprůjezdná silnice mezi Chomutovem a Výsluním.

Ohnivý živel vyděsil časně zrána jak majitele, tak místní z okolních domů. „Byl to hukot, do toho bylo slyšet práskání jako by někdo střílel, protože pukal eternit na střeše. Když jsem tam doběhl, venku už stály děti, jejich rodiče a další pán, kteří v domech bydlí,“ přiblížil první minuty starosta Výsluní Ladislav Kareš. „Domy hořely fofrem, jako když se zapálí kupka sena. Štěstí, že se nikomu nic nestalo a jde ´jen´ o materiální škody,“ podotkl.

Podle starosty se lidé ze zasažených domů přesunuli k rodinám, nabídku pomoci mají ale i ze vsi. „Pobývat mohou i u nás v penzionu U Zlatého jelena, a to nejen v těchto dnech, ale také až budou své domy opravovat,“ potvrdila majitelka Zuzana Netoličková. Možnost ubytování mají zdarma.

Hořelo na okraji Výsluní

Zasažené domy stojí v řadě za sebou při vjezdu do vsi směrem z Chomutova. Podle místních byl prostřední z domů neobývaný. „Roky jsem v něm nikoho neviděla, byl snad nějakých Pražáků. Jak byl prázdný, asi tam někdo vlezl,“ myslí si Netoličková. „Oheň pak přeskočil na střechu hrázděnky, ještě že nezasáhl spodek, kde byla autodílna, to mohlo být ještě hůř. Třetí z domů je oddělený mezerou, ta ho asi ušetřila. Má jen chycenou fasádu,“ popsala.

Podobně závažnou událost ve Výsluní málokdo pamatuje. „Bydlíme tu dvanáct let a za tu dobu tu hořelo dvakrát, oproti tomuhle to ale byla ´sranda´. Hořel například komín, protože byl ucpaný, a stačila na to jedna cisterna,“ zavzpomínal starosta. „Škoda je hlavně hrázděného domu, který je dvě stě let starý. Tyhle domy si lidé kupují, protože mají duši, mají něco za sebou,“ dodal.

Ačkoli místní předpokládají, že musel do prostředního a nejzasaženějšího domu někdo vniknout a založit požár, hasiči ani policisté tuto teorii nepotvrdili. „Příčina je předmětem šetření, zatím jsme na jeho začátku,“ upozornil mluvčí hasičů Marvan. Stanovena nebyla ani výše škod.