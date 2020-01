V únoru 2018 skončil tragicky požár v Srbské Kamenici na Děčínsku. V hořící chatě nalezli hasiči mrtvého muže. Původně vyrazili do Srbské Kamenice hasit trávu, po příjezdu ale zjistili, že ve skutečnosti hoří dřevěná chatka. Do jejího hašení se ihned pustily všechny čtyři jednotky, které byly k ohni povolané. Během zásahu uvnitř našli mrtvého člověka, který v chatce přespával.

V říjnu v roce 2017 se udusil 4letý chlapec při požáru domu ve Štúrově ulici v Teplicích. Zůstal v bytě sám. Příčinou byl otevřený oheň.

Tragicky skončila v srpnu v roce 2017 nehoda v Soběchlebech na Teplicku. Řidič tu s autem narazil do pilíře mostu, přičemž vůz po nárazu okamžitě začal hořet.

V srpnu 2017 nepřežili dva lidé noční požár v Krásném Buku, místní části Krásné Lípy. V hořící roubence se jeden člověk udusil, dalšího s těžkými popáleninami přepravil policejní vrtulník na popáleninové centrum do Prahy. Tam také zemřel.

Leden 2016. Večer okolo osmé hodiny zasahovali v ulici Libušina v Teplicích, kde hořel přízemní byt. Kouř a plameny zalarmovaly sousedy, kteří věděli, že v bytě žijí starší lidé. Když se po vyražení dveří dostali dovnitř, uviděli hořící pokoj. Manžela se podařilo ještě vytáhnout ven. Ale k 76leté ženě se do pokoje už nedostali kvůli hustému kouři a plamenům. Nebýt riskantního zásahu zdravotní sestry z teplické nemocnice, která byla zrovna u toho, tak by to mohlo dopadnout ještě hůře.

V srpnu 2014 zemřel při požáru činžovního domu v Újezdečku na Teplicku 58letý muž. Hasiči ho v bytě našli na posteli.

Leden 2013. Několik desítek hasičů se sjelo ve středu dopoledne do Podmokel kvůli požáru podkrovního bytu. V bytě našli muže v bezvědomí, kterému již ale nemohl pomoci ani lékař přivolané záchranky. Z domu bylo evakuováno asi deset lidí.

Září 2011. Tragické následky měl požár v rodinném domu v noci v Markvarticích na Děčínsku. Zemřela při něm žena. Hasiči dostali hlášení kolem druhé hodiny a na místo vyjely dvě hasičské jednotky. "Po vniknutí do domku nalezli hasiči doutnající postel a v ní mrtvé tělo člověka," uvedl tehdy mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Hasiči požár lokalizovali po 45 minutách a odvětrali dům přetlakovou ventilací.

