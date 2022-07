Požár v Českém Švýcarsku sledujeme ON-LINE

Není divu, v domě bydlela Renatina rodina po celé generace. Dlouhé roky jej žena zvelebovala, část domu pak proměnila v apartmán pro turisty. „Byl to její domov, práce, všechno. A o všechno teď přišla,“ pokračuje Iveta.

Útěky z domovů, beznaděj a slzy. Hřensko zažívá peklo při obřím požáru

Pro Renatu bylo těžké se od svého domova odpoutat a uchýlit se do bezpečí. O evakuaci nechtěla ani slyšet. „Hasiči ji museli vyvést ven, říkala, že radši uhoří. Nechtěla to tu nechat,“ popisuje Iveta okamžiky před zkázou. Ta nastala v noci na úterý.

Zdroj: DeníkHasiči sice vísku před postupujícími plameny bránili, co to šlo, pak ale museli ustoupit. „Začalo foukat a už se to nedalo vydržet. Museli jsme couvnout před ohněm o kus dál. Stáhli jsme se na parkoviště, kde jsme vyčkali na lepší situaci, v noci se nedalo nic dělat,“ popisoval noční zmar Karel Hirsch, velitel jednotky z Hrobu, která na Mezné zasahovala.

Teprve ráno ukázalo, jaké škody požár napáchal. Půjdou do milionů. „Pojistku teta má, ale asi 10 let starou. To určitě nepokryje všechny škody. Ozývají se jí lidé, kteří u ní v minulosti byli v apartmánu, že její dům poznali a že by pomohli, ale ona říká: 'Copak můžu po lidech něco chtít?',“ krčí Iveta rameny. Její teta teď podle ní není schopná cokoli řešit, musí se nejprve dostat z šoku.

Požár v Českém Švýcarsku: Pojišťovny čeká zrychlený režim, zapojí se úřad práce

Oporu má ale právě ve své neteři. Ta už se spojila s Nadačním fondem pomoci, který prostřednictvím platformy Znesnáze21 uspořádal sbírku na pomoc lidem, kterým vzal oheň domov. Peníze ze sbírky by tak mimo jiné měly putovat i na obnovu Renatina domu.

Kromě toho se Iveta svou tetu snaží postavit na nohy i psychicky. „Ptala jsem se jí, jestli si dokáže představit, že dům postaví znova, a asi by tu sílu měla. Říkám jí, že to třeba nakonec bude lepší, například s topením a podobně, že všechno zlé je k něčemu dobré, ale je přeci jen ještě brzo. Teď si chce teta aspoň koupit nějakou malou chajdu na zahradu, aby se mohla vrátit a bydlet zase v místě, které miluje,“ uzavírá Iveta.

Transparentní účet Znesnáze21 na pomoc lidem, kterým vzal domov požár v Českém Švýcarsku: 4004040040/5500, VS: 267