/FOTO, VIDEO/ K obrovské tragédii došlo v noci na neděli ve Vejprtech na Chomutovsku. Nad ránem hořelo v domově pro postižené osoby, zemřelo osm lidí. Sanitky odvezly do nemocnic v okolí třicítku lidí, záchranářský vrtulník kvůli mlze v Krušných horách pomoci nemohl.

Tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku. | Video: Deník/Karel Pech

Tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku Oheň v domově pro postižené osoby byl hasičům nahlášen ve 4.49 hodin, jako první byla na místě za deset minut dobrovolná jednotka z Vejprt

Celkem zasahovala padesátka hasičů ze šesti jednotek

Do Vejprt se sjely sanitky z okolí, pomáhali také záchranáři z Německa a Karlovarského kraje. Zranění byli převezeni do nemocnic v Chomutově, Kadani a Mostu.

Začat hořelo v kulturní místnosti, odkud se dým rozšířil do okolních pokojů, kde klienti domova spali.

Zemřelo osm mužů. Dvě desítky lidí se zranili lehce, tři středně těžce a jeden těžce. Nadýchali se kouře.

V době požáru bylo v objektu 35 klientů a tři zaměstnanci domova. Ti začali klienty vyvádět jako první.

