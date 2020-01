Jeden z nejtragičtějších požárů v novodobých dějinách vzplál v noci z 1. na 2. listopadu 1984 v ústavu sociální péče na Měděnci na Chomutovsku. Jen necelých 16 kilometrů daleko od Vejprt, kde oheň zabíjel v noci ze soboty na neděli. Na Měděnci tehdy zemřelo 26 klientek ústavu, další utrpěly těžká zranění. Budova ústavu dnes již neexistuje, na jejím místě je jen malý památníček upomínající na onu listopadovou noc.

„Víte, když ten ústav hořel, tak jsem se podívat nešla. Bylo to na mě moc. Občas i teď, když jdu třeba na poštu nebo úřad, a jdu okolo těch zarostlých ruin, tak mě někdy i zamrazí. Ta vzpomínka se občas zkrátka vrací," popsala před časem Deníku své zážitky starší žena z Měděnce, která chtěla zůstat v anonymitě. Lidé dodnes, přestože uběhlo už více než 35 let, nechtějí o nešťastné noci mluvit. Svou roli v tom hraje tragičnost události, ale také to, že se o ni později začala zajímat média a vznikl známý film Filipa Renče Requiem pro panenku. Tento snímek podle některých zkresluje tragickou událost.

V plamenech tehdy zahynulo 26 mladých žen, vesměs bezmocných, mentálně postižených klientek zařízení. Oheň založila jedna z dívek, tehdy šestnáctiletá Eva, která přitom do podobného zařízení vůbec nepatřila. S impulzivní a nezvladatelnou Evou si ale tehdejší úřady nejspíš neuměly poradit jinak. Požár založila podpálením skříní, kvůli zamčeným telefonům trvalo poměrně dlouho, než se o události dozvěděli hasiči. Budova neměla nouzové východy a dívky, které v ústavu žily, nebyly většinou schopné pochopit vážnost situace a samy včas utéct.

Nezletilá Eva dostala po soudním procesu pětiletý trest, odsouzeno bylo také několik osob z personálu. Eva nakonec vyšla z vězení až v roce 1993 po amnestii prezidenta Václava Havla. Během výkonu několikrát napadla a zranila strážné a tak se ji k původnímu trestu přičítaly další roky. Na svobodě našla Eva azyl u jezuitského kněze Františka Lizny a na konci 90. let podstoupila změnu pohlaví stal se z ní René. Po konci téměř desetiletého partnerského vztahu se málem znovu dostal do vězení poté, co zapálil byt a ohrozil obyvatele činžovního domu. Nakonec ale před osmi lety skončil v brněnské psychiatrické léčebně. Tam žil až do konce letošního července, kdy se nevrátil z vycházky. Svůj život ukončil skokem pod vlak.

