„Všechno je pryč, totálně. Všechno je vyhořelé, elektrika, stropy spadané. Zbyla hrubá stavba. Něco takového jsem nezažil za třicet let podnikání,“ konstatuje. Prostory společnost pronajímá vietnamským živnostníkům, kteří tam mají sklad se zbožím. „Měli ho tak za 10 miliónů. Jaké máme my škody na baráku, nevím. Uvidí se, až přijede pojišťovna. Zatím mě ani nepustili dovnitř, je tam spousta vody,“ doplňuje. Syna, který je jednatelem společnosti, zastoupil, protože ten v noci se svou ženou musel do porodnice.

Ze sousedního domu se museli evakuovat lidé z šedesátky bytů. Manželé Wypáskovi, kteří v panelovém domě strávili většinu života a oba jsou v pokročilém důchodovém věku, odešli na noc k dceři. „Naštěstí bydlí hned ve vedlejším domě, takže to byla pohoda. Jinak bychom museli do tělocvičny, to si neumím představit,“ zmínila paní Wypásková. „Celou noc se hasilo, auta vrčela, museli jsme mít zavřená okna,“ dodala. Její muž si šel před půlnocí domů pro nabíječku k mobilu, zkoušel zjistit, jestli by je už nepustili domů. Neuspěl. Pár se mohl domů vrátit až ráno.

Stresujícím okamžikům se vyhnula maminka Lenky Horníkové, které v domě žije několik desítek let. „Je v nemocnici, takže ji to naštěstí nepotkalo. Taťku jsme si vzali domů,“ vypověděla. „Sice nechtěl, prohlásil, že půjde spát, nakonec ho ale přivezl bratr, protože hasiči nebo domovní správa řekla, že má jít do tělocvičny,“ doplnila mladá žena.

Požár ve Flóře se rozhořel ve středu 17. ledna odpoledne. S plameny na místě bojovalo sedm hasičských jednotek, které nasadily několik vodních proudů. Kvůli hustému kouři musely být evakuované dvě restaurace v komplexu a navíc i celý přilehlý panelový dům s takřka šedesáti byty. Podle policie se dvě osoby nadýchaly škodlivého kouře a záchranáři je na místě ošetřili.

Město pro evakuované zajistilo nocleh v tělocvičně blízké základní školy, protože dům musel až do ranních hodin zůstat prázdný. Zabezpečilo také teplé deky a jídlo až do druhého dne. Na místě byl primátor Chomutova Marek Hrabáč a jeho náměstek Milan Petrilák. Část lidí možnosti pobýt v tělocvičně využila, většina odešla na noc k příbuzným, jiní si našli ubytování v hotelu.

Obchodní komplex Flóra stojí uprostřed sídliště od začátku 80. let minulého století. Původně tam byla celá škála služeb: potraviny, papírnictví, řeznictví, hračkářství, pošta a mnohé další. V posledních více než deseti letech jsou tam hlavně pohostinství a sklady, i když si prostory pronajímají také živnostníci. Jedná se o společenství vlastníků nebytových prostor o 16 jednotkách. Je tam například kadeřnictví, prodejna elektroniky či truhlárna. Některé z nich jsou zatopené hasebním zásahem, i když je samotný požár nezasáhl.

Už ve čtvrtek ráno policie informovala o pravděpodobném původci požáru. „Jedná se o dítě mladšího školního věku, které krátce před vznikem požáru směrem k místu jeho vzniku odpalovalo pyrotechniku,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Vzhledem k věku osoby nebudeme poskytovat bližší informace," doplnila.

Hasiči dostali požár pod kontrolu kolem druhé hodiny ranní, ještě před polednem ale nebyl zdolaný. „Sice je uhašený, není ale zlikvidovaný. Je tam velké množství materiálu, který musíme kompletně prohledat, proměřit a pokud tam nebude ani jiskřička, můžeme vyhlásit jeho likvidaci,“ vysvětlil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Podle jeho slov se jednalo o obtížný zásah. „Komplikovalo ho velké množství naskladněného materiálu včetně drogistického zboží, které vybuchovalo,“ doplnil mluvčí.

