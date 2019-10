1. Zapamatujte si PIN

Kombinace číslic známá pod zkratkou PIN fakticky střeží peníze na kartě, proto by měla být dostatečně složitá. Kód si nikdy nenalepujte na platební kartu samotnou, nevkládejte si papírek s ním do peněženky ani si ho neukládejte do mobilního telefonu. Rovněž se vyhněte používání stejného kódu pro všechny karty. Při placení či výběru z bankomatu číslice zadávejte skrytě, nikdy nevíte, kdo vás sleduje. Totéž samozřejmě platí i pro heslo umožňující vstup do internetového nebo mobilního bankovnictví.

2. Používejte aplikaci

K bankovnímu účtu se dostanete přes otisk prstu, sken obličeje nebo zadání vícemístného kódu či hesla. Nikdo jiný k němu nemůže. Nejlépe hodnocenou aplikací podle odborné ankety Zlatá koruna je My Air od Air Bank, která bezplatně hlásí každý pohyb peněz na účtu. Na případné platby, které jste sami nezadali, tak můžete banku okamžitě upozornit.

3. Sledujte pohyb na účtu

Mějte trvalý přehled o platbách ze svého účtu. Průběžně si kontrolujte zůstatek a všímejte si i pohybu malých částek. Pomocí aplikace My Air od Air Bank lze kontrolovat i účty, které si majitel založil u jiných bank.

4. Bezkontaktní výběr

Pokud potřebujete vybrat hotovost, nejlépe uděláte, když peníze vyberete z bezkontaktního bankomatu. Tímto způsobem totiž kartu nelze nelegálně okopírovat a následně s ní platit. Bezkontaktní výběr je jednoduchý, karta se do bankomatu nevkládá, ale jen se přikládá ke snímacímu poli. Další výhodou je, že bankomat tak kartu ani nikdy nezadrží. Tyto bankomaty začala jako první v Česku provozovat Air Bank před třemi roky. Dnes už bezkontaktní výběr hotovosti umožňují ve svých bankomatech i jiné finančních instituce.