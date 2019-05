Petr Janoušek, generální ředitel a jednatel Sandviku, si pochvaluje stabilitu společnosti s výhledem do budoucna.

Co pro vás znamená projekt Floyd?

Vybudování dalšího výrobkového sortimentu, který není plně závislý na cenách ropy a plynu, jako je to u umbilikálových trubek, které v současné době převážně vyrábíme. Zároveň rozšíří naše výrobní možnosti o další rozměry, které dosud neumíme vyrábět.

Jaké přípravy a úpravy jsou před vámi?

Jednou z prvních akcí je vybudování základů pro dvě válcovací poutnice, nákup nové finální linky, nákup nových pecí, modifikace stávající poutnice a mnoho dalšího. Vše je spojeno s náborem nových zaměstnanců tak, aby bylo dost času na jejich zacvičení. Letos v létě chceme postupně najet alespoň částečný provoz na jedné z finálních linek.

Co můžou vaši stávající i noví zaměstnanci očekávat?

Rozmanitější výrobní sortiment, více zaměstnanců, větší flexibilitu a určitě větší stabilitu Sandviku Chomutov do budoucna.

A pozitiva či negativa těchto změn?

Před námi je spousta náročné práce při výběru, objednání, přesunutí a instalaci strojů a linek, které nakoupíme nové nebo přesuneme z původních jednotek. Práce bude stát určitě zato, protože zlepší využití našich současných kapacit a v neposlední řadě možnost zaměstnat dalších cca 70 pracovníků.

Pociťuje firma nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, případně jak se mu snaží předcházet?

Naše firma nabízí nadstandardní zaměstnanecké podmínky a nové a kvalitní pracovníky se nám zatím daří získávat. Přesto bychom do budoucna rádi rozvíjeli spolupráci s regionálními středními školami a učilišti. To nám umožní získat nové zaměstnance s vyšší kvalifikací, kteří budou lépe připraveni na ovládání naší složité výrobní technologie.

Jste spokojený s legislativou, související s podnikatelským prostředím?

Popravdě složitost legislativy příliš neřešíme. Jsme relativně velká firma, která se dokáže a musí legislativě přizpůsobit. Umím si ale představit, že pro menší firmy znamená velkou zátěž a určitě by bylo dobré legislativu zjednodušit. Prospělo by to všem.

Firma nabízí pro svým zaměstnancům řadu benefitů, můžete je přiblížit?

Od letošního roku poskytujeme našim zaměstnancům například 27 dní dovolené, příspěvky na penzijní a životní pojištění, platovou motivaci na základě výkonů firmy, nadstandardní příspěvky na lékařskou péči, vitamínové balíčky, očkování proti chřipce atd.

Dotkne se Sandviku brexit?

Ano, dotkne. V jaké míře zatím nevíme, ale máme důležité zákazníky, kterým posíláme naše výrobky do Velké Británie. Průtahy a nejasnosti, jak to s brexitem dopadne, či od kdy bude v účinnosti, nepřidávají na stabilitě obchodu s tímto regionem. Obtížně se nám plánuje, když nevíme, jestli a jak dlouho budou hranice zavřené, jakým způsobem se bude proclívat a jak bude probíhat doprava zboží oběma směry.

