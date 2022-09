„Kluci z Rowingo mě nadchli už při úvodní konzultaci. A to především jejich znalostí problematiky a hardwarovým řešením. Věřím, že o nich ještě hodně uslyšíme,“ říká Jan Wedlich, manažer podnikatelského inkubátoru ICUK.

Jak nyní Matouš, Honza a David říkají, díky inkubátoru jsou teď schopni se postavit před investory s jasnou vizí a čísly, která by je přesvědčila o kvalitě projektu. ICUK jim navíc domluvil spolupráci s Fakultou strojního inženýrství ústecké Univerzity J. E. Purkyně, kde v laboratořích a dílnách můžou využít jejich vybavení a pracovat na výrobě prototypu.

Veslaři na celém světě netrénují v zimní sezóně stejně kvalitně jako v letní, protože dnešní trenažéry nedokážou simulovat pohyb na lodi. „Na současném simulátoru se ruce veslaře pohybují po přímce, zatímco na lodi opisují dvě kružnice. Proto vyvíjíme už třetím rokem stroj, který přinese správný veslařský pohyb do indoor veslování. Veslování je totiž složitý, ale zato úžasný pohyb, při kterém se zapojuje celé tělo,“ říkají majitelé Rowingo. Oslovili také potencionální zákazníky a s nadšením si ověřili, že problém s absencí vesel nemají jen oni.

Nadále vylepšují svůj prototyp po technické stránce a přidávají nové funkce. Patentovou přihlášku již kluci podali. I proto hledají angel-investora, aby mohli odstartovat plné testování několika jednotek najednou a během zimy 2022 zahájit kusovou výrobu. První možnost seznámit se s tímto simulátorem bude mít nejen odborná veřejnost na blížícím se Mistrovství světa ve veslovaní 2022 v Račicích. To proběhne ve dnech 18. až 25. září.

Cesta k nápadu

Matouš s Honzou začali veslovat ve 13 letech v ústeckém klubu TJ Chemička, dnes už ČVK Ústí nad Labem. Oba měli s veslováním rodinou zkušenost – Honzův prastrýc rovněž vesluje, a tomuto sportu se věnoval i Matoušův táta a jeho maminka. „Nápad veslařského simulátoru přišel při zimním tréninku už o dva roky později, kdy jsme tehdy veslovali na klasickém trenažeru. Mezi tréninkem jsem si do zápisníku načmáral vizi ideálního simulátoru, hlavně s vesly. Ale věřím, že podobnou fata morganu zažívají všichni veslaři,“ říká s úsměvem Matouš.

Startovací cena trenažeru by se měla pohybovat kolem 50 tisíc korun. Současné trenažery bez vesel se pohybují od 30 do 70 tisíc korun, trenažéry s vesly až 250 tisíc korun. „My nechtěli přijít s produktem, který by si mohl dovolit jen někdo, proto jsme zvolili cenu 50 tisíc korun, která je přijatelná dle slov samotných veslařů. Již od začátku jsme zamýšleli přinést co nejlepší zážitek za optimální cenu. Chceme změnit veslování a náš simulátor je určený jak pro ty, kteří už veslovat umí, tak pro zájemce, kteří začínají, nebo si to jen chtějí zkusit.“

Majitelé Rowingo kladou důraz i na ekologii a udržitelnost. Nejen, že simulátory budou odesílat v obalech bez plastů, ale se svojí novinkou by pánové chtěli jezdit za veslaři elektroautem.