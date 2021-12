Kromě hospodských brambůrek dnes firma vyrábí pět řad výrobků v osmi příchutích a v několika velikostech balení, které lze vidět ve více než 600 prodejnách v Česku, ale i v zemích celé Evropské unie. V pozadí firmy stojí téměř tři desítky let Jan Zykmund, který ji loni daroval svému synovi a nyní dohlíží na celý chod podniku.

Automatizovaná výroba za dohledu počítačů probíhá pouze v rámci chráněné dílny, která zde funguje již od roku 2004. Z původních pěti zaměstnanců s různým druhem postižení jich zde nyní pracuje již 230. „Je skutečně fantastické vidět, že jsou tady lidé, kteří nejdříve začali pracovat za podpory asistentů, aby po několika dnech dokázali svou práci zvládat zcela sami. Jsem s nimi ve výrobě prakticky každý den a musím říct, že jim to jde skvěle,“ kontroluje zkušeným okem areál výrobny v ulici U Pivovaru v Teplicích Jan Zykmund.

Zdůrazňuje, že firma kupuje brambory přednostně od českých pěstitelů, pokud jich ale není dostatek, dováží je z Německa, Rakouska či Holandska. „Jsme velmi nároční na kvalitu suroviny, jde o speciální odrůdy určené ke zpracování, nikoliv ke konzumaci. O tom, že svoji práci děláme dobře, svědčí každoroční účast v soutěži Česká chuťovka pořádané za podpory Senátu, kde pravidelně bodujeme a odnášíme si ceny,“ chlubí se spolumajitel firmy.

Firma jede na tři směny i během koronakrize, linka na hospodské brambůrky je stavěná na 500 kilogramů hotového výrobku za hodinu, kotlíková na 250 kilogramů a kroužků vyrobí za hodinu 270 kilo.

Drobnou výtku, zda jde vůbec o zdravé mlsání, odráží Jan Zykmund argumentem, že při výrobě je používán pouze zdravý řepkový olej špičkové kvality, který obsahuje významné množství mononenasycených i esenciálních mastných kyselin omega-6 a omega-3. „Obecně jsou brambůrky spíš kalorické, než že by byly zdraví škodlivé. Naše výrobky distribuujeme po celé Evropské unii, největší odběr je samozřejmě v České republice,“ uzavírá Jan Zykmund.

Na získanou webovou adresu bramburky.cz je dodnes hrdý. „Před lety mě napadlo, že bude potřeba firmu vypustit i do on-line světa a zkusil jsem si ověřit, zda a jaké domény jsou volné. No a tato byla kupodivu stále k dispozici. Skoro jsem nemohl dospat, než mi jí příslušný úřad přidělil,“ usmívá se a rozhlíží se po kouzelné historické budově výrobny brambůrek z roku 1891. V budoucnu by ale rád původní továrnu na záclony, krajky a síťové tašky v centru Teplic i kvůli zjednodušení výroby vyměnil za zbrusu nový objekt.