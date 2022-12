Leštěné i surové polodrahokamy, obrazy, fotografie a šperky. Police a stěny obchůdku Kameny od Jednorožce přetékají uměním a dárkovým zbožím, takže lákají zvláště teď před Vánocemi, aby člověk vstoupil a dal se mezi těmito poklady do hledání nějakého originálního kousku.

Krámek si v centru Chomutova v Revoluční ulici otevřel manželský pár výtvarníků Jana a Milan Tóthovi. Vedla je k tomu touha spojit obživu s výtvarnem tak, aby zůstal také prostor pro péči o tři malé děti a práce byla vhodná i pro Milana, který je v invalidním důchodu.

“Hledala jsem po třech rodičovských zaměstnání a nebylo to úplně jednoduché,” nastínila Jana. “Stalo se ale, že jsem vypomáhala kamarádce v Teplicích v jejím obchodě s dárkovým zbožím a úplně mě to nadchlo. Řekla jsem si: to je ono! Takto bychom mohli společně s Milanem fungovat,” zaradovala se.

Svůj obchod manželé otevřeli hned vedle známé Restaurace Republika a naplnili ho různorodými předměty. Na své si tam přijdou sběratelé polodrahokamů i lidé, kteří s kameny spojují léčitelství nebo astrologii. Odnést si odtud můžou krystaly, řezané a leštěné kameny z Brazílie a Jihoafrické republiky, ale také jaspisy z Chban či Petler a ametysty z Černého Potoka na Chomutovsku. V menším jsou k dostání jako náramky. O ty je zvláště teď v předvánočním období velký zájem.

“Vždy doporučuji, aby si je lidé doma opláchli vodou a zbavili je tak nánosu cizích energií. Průsvitné kameny, jako je růženín – kámen lásky, mohou nabíjet při měsíčním svitu, neprůhledné zase při slunečním,” doplnila.

Své místo mají v obchodě pověstné Milanovy fantasy obrazy, Janiny malby, kresby a fotografie a také jejich autorské šperky. Ústředním motivem medailonů jsou zmenšeniny jejich děl.

Mezi dárkovým zbožím mají své místo i díla spřátelených výtvarnic. Například malované hrnečky Veroniky Tláskalové z Blatna a poetické obrazy Jany Sádrikové z Klášterce nad Ohří.

Součástí krámku je ateliér, kde Milan každý pátek pořádá kurzy kreslení a v průběhu týdne vede individuální lekce. Má tam i dílnu, ve které šije pouzdra na nože a vypaluje na ně obrázky. Například žádané medvědy, vlky a orly. Někteří zákazníci chodí s vlastními požadavky na ušití pouzdra na deštník nebo s prosbou o spravení prastaré kožené peněženky.

Obchod dostal název Kameny od Jednorožce, protože se bájný tvor, který od středověku symbolizuje sílu, čistotu a krásu, pro Milana stal jedním z ústředních témat jeho tvorby. “Jsem prostě trochu magor,” pousmál se sympatický umělec. “Jako malý jsem viděl pohádku Poslední jednorožec a strašně se mi zalíbila. Miluju ji dodnes,” prozradil.

Je to zhruba pět let, kdy Milana postihla mozková příhoda. Bylo mu 38 let. S následky se potýká dodnes, i když absolvoval operace a řadu rehabilitací. Kvůli oslabené pravé straně těla se naučil takřka nemožné - malovat obrazy a šít pouzdra na nože levou rukou. V posledních letech začala kreslit a malovat také Jana, která se dříve věnovala spíše šperkům a focení.

Možnost spojit výdělek a umělecké schopnosti přináší Tóthovým uspokojení. “Naplňuje nás to,” potvrdila Jana. “Když vidíme, jak jsou lidé nadšení, když k nám vstoupí, přenáší se to na nás. Dodává nám to energii,” vzkázala.