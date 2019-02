Když si pan Jirkovský před lety sjednával pojištění majetku, nečekal, že bude muset v případě pojistné události doplácet ze svých rezerv čtvrt milionu korun. Ale stalo se. Vichřice mu poničila střechu, voda dům. Přestože byl pojištěný, smlouvu v průběhu 20 let nikdy neaktualizoval a pojistka byla zastaralá.

Nepodceňujte pojištěníZabezpečte domov proti pohromám. Poradíme vám, jak

Likvidátor odhadl škodu na necelých 400 tisíc korun, zároveň ale označil nemovitost za podpojištěnou, a to o více než milión a půl korun. Pojišťovna tak plnila pouhých 132 tisíc a pan Jirkovský musel zbytek doplatit ze svého.

Na co myslet při uzavírání pojistky majetku?

1) Nemovitost vs. domácnost. Hodí se obojí

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jsou dvě odlišné věci. Oboje sice patří do pojištění majetku, ale zatímco pojištění nemovitosti se vztahuje na škody na vašem domě, bytě nebo chatě, domácnost zahrnuje vybavení – tedy nábytek, oblečení, elektroniku apod. Chraňte to i to.

2) Správná hodnota majetku je základ

Pojištění musí odpovídat skutečné hodnotě vaší nemovitosti. Tedy za jakou cenu lze dům či byt určité velikosti, v daném čase a místě pořídit, aby nedošlo k podpojištění, ale ani k jeho opaku – nadhodnocení. Každá pojišťovna má na výpočet svou metodu. To samé platí i o vnitřním vybavení – domácnosti.

3) Záleží vám na věcech ze zahrady?

Pustili jste se do zvelebování vašeho pozemku? Zvažte, zda má smysl pojistit vedlejší stavby, plot, zahradní domek, bazén či zahradní architekturu.

4) Ohlídejte si všechna rizika a aktualizujte

Pojistka majetku by měla zahrnovat všechna vážná rizika, která mohou domov ohrozit. Nezapomeňte na riziko povodně a záplavy, obzvlášť stojí-li nemovitost v blízkosti vodního toku. Smlouvy pravidelně aktualizujte, 20 let stará záležitost vás z maléru nevytáhne.

5) Podmínky a výluky nepřeskakujte

Pročtěte si důkladně pojistné podmínky konkrétní pojišťovny a nepodceňte výluky, tedy situace, na něž se pojistka nevztahuje. Občas bývají ošemetné. Pojištění vybírejte hlavně na základě vašich potřeb, ne podle ceny, to by se vám nemuselo vyplatit.

6) Doklady schraňujte, vše si zdokumentujte

Důležité faktury a účtenky si spořádaně uchovejte a pro jistotu si udělejte i kopie. Ty pak uložte – ideálně na jiné místo. Požár může zachvátit vše. V případě pojistné události si škody nafoťte nebo natočte. Urychlí to proces vyřizování.