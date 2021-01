„Kompenzace od státu? Asi jsem propadl sítem, já rozhodně žádné velké peníze nedostávám,“ říká v narážce na vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Oba totiž v minulých dnech hovořili o tom, že jim píší někteří podnikatelé z oboru gastronomie, že státní podpora je příliš vysoká. Deníkem oslovení majitelé a provozní restaurací hovoří ale úplně jinak.

„Je tady jeden a půl milionu podnikajících subjektů. Připusťme, že třeba 70 procent z nich je v zásadě spokojeno, 30 procent z nich je méně spokojeno. A někdo je vysloveně hodně naštván, že třeba tím sítem podpor propadl,“ řekl ministr.

Křivánek prohlášení politika uvádí na pravou míru. „Podpora je hodně vázaná na zaměstnance. Takže vlastně suplujeme Úřad práce. Do začátku ledna jsem žádné zaměstnance neměl, všichni loni odešli. Bral jsem jako osoba výdělečně činná 500 korun denně, tedy patnáct tisíc měsíčně. Z toho jsem platil zdravotní a sociální pojištění, zbylo mi nějakých deset tisíc korun. Při odečtení nákladů na splátky hypotéky a záloh na energie jsem byl sedmdesát tisíc měsíčně v mínusu,“ popsal. Podniká ve svém, takže i když platí hypotéku, na podporu z programu Covid nájemné nárok nemá. „Asi jsem propadl tím sítem. Jsem ale přesvědčený, že sítem propadne daleko víc podnikatelů než těch, kteří na kompenzacích vydělají,“ dodal.

Aby nemusel restauraci úplně zavřít, použil peníze, které měl našetřené na rekonstrukci podniku. Do té se sice na konci roku pustil, půjčil si na ni ale od rodiny. „Musel jsme se tedy ještě víc zadlužit, aniž bych za to mohl. Když už nám vláda neumožňuje podnikat, měla by nám dát odpovídající kompenzace,“ řekl Křivánek.

Za populistická označil ministrova slova Michal Kohoutek, provozovatel restaurace Šalanda v Lounech. „Využívám všechny možné programy podpor, a když započítám i ty slíbené, stejně mi kompenzace pokryjí zhruba jen tři čtvrtiny nákladů. Ty mám vysoké, zaměstnávám deset lidí, v podniku, i když je zavřený, musím stejně topit, jedou lednice, mrazáky,“ vysvětlil. Podle svých slov měsíčně doplácí na restauraci přibližně sto tisíc korun, peníze bere ze svých úspor. „Pro mnoho lidí z branže je problém, že už žádné peníze nemají. I když mají slíbenou nějakou podporu od státu, na peníze musí dlouho čekat,“ dodal.

Podobně hovoří také Milan Bláha, který vlastní restaurace El Toro Steak House v Žatci a Mostě. I on na své podnikání nyní doplácí ze svých úspor. „Například v Žatci mám pět zaměstnanců, dostávám měsíčně 120 tisíc korun. Když zaplatím za zaměstnance odvody, které činí zhruba 70 tisíc korun, a náklady na energie, tak výplaty platím prakticky ze svého,“ přiblížil.

Podnikatelé v gastro oboru mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 500 korun za den a z programu Antivirus na náklady na zaměstnance. Peníze je možné získat také na nájemné, od pondělí se rozjíždí program COVID Gastro. Všechny provozovny uzavřené kvůli pandemii koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den.