„Obě jsme kavárenské povalečky,” vysvětlují se smíchem Ala a Lucie, proč si otevřeli kavárnu. To, jak se otáčejí u kávovaru, za pultem i mezi zákazníky, ale svědčí o opaku. Nosí jim espresso, latté, flat white a všechny další obvyklé kávové nápoje včetně klasického českého turka. Připravují je z italské směsi, která vyniká jemnou chutí.

„Nejsme vyloženě kávoví hipsteři, kteří mají v oblibě kyselejší kávy,” zmiňuje Ala. „Máme rádi jemnější, takovou 'dámičkovskou' kávu,” doplňuje s úsměvem.

Poctivost, úcta a pokora. Sládková alkoholu neholduje, ale pivo vaří skvělé

V prostoru vládne vlídná atmosféra. Hosté sedí zaboření do křesel kolem stolků, kde si u kávy čtou, ťukají něco do notebooku, nebo si povídají s přáteli a kolegy. Na stěnách jsou květinové tapety na modrém podkladu a nábytek je ve stylu francouzské Provance – tedy bílý a stylově omšelý. Zákazníci se tam cítí jako doma.

„Jsme takoví rodinní. Nelíbí se nám kavárny velkých koncernů, ale malé osobité kavárničky venkovského stylu,” vysvětluje Lucie, proč na to šla se svou partnerkou jinak. „Když lidé přijdou sem, jsou tu v uvozovkách jako v obýváku. Je to místo, kam se stále vracejí a k nim se nabalují další,” je spokojená s výsledkem.

Ala a Lucie kavárnu otevřely před šesti lety, když si dodaly odvahu jít za svým snem a třeba se i do začátku zadlužit. Přesídlily kvůli tomu z Prahy do Chomutova. Kořeny tu měla jen Lucie, která do metropole odešla v čase dospívání, kdy hrála vrcholově házenou. Ala měla jako vyučená kuchařka a číšnice bohaté zkušenosti s gastronomií i díky svým pobytům v zahraničí. S Lucií se ale potkala v pojišťovně, kde obě nějaký čas pracovaly. Odsud pak udělaly velký krok do neznáma.

Začátky byly těžké a náročné je to vlastně stále. Práce začíná před sedmou hodinou ranní, končí pozdě večer, a pokud se dá Ala do pečení dezertů, zamyká až o půlnoci. Volna je jen málo, a i to bývá vyplněné nějakým typem práce. Například papírováním, které má na starosti hlavně Lucie coby ekonomka.

Obě kavárnice jsou u všeho, co se jejich vysněného podniku týká. Protože nabízí nejen kávu, ale také fresh džusy, čaje, dezerty a snídaně založené na bioproduktech a lokálních zdrojích, dvakrát denně se starají o zavážku čerstvého pečiva, ovoce a dalšího zboží.

Spolu se svým týmem zaměstnanců se podílejí na veškerém provozu od vyprazdňování myčky přes přípravu kávy, po pečení a ve volném čase vymýšlejí, čím nabídku zase o něco vylepšit. Jsou v ní například oblíbené vaječné snídaně ve stylu anglické královny nebo francouzské Provance, klasické žloutkové řezy, štafetky a kremrole, ale i dorty bez cukru a lepku.

Velký zmatek při zřizování datovek: Podnikatelé kvůli nim masově ruší živnosti

„Chceme to dělat dobře," vysvětluje Lucie míru nasazení. „Kdyby to bylo jen pro byznys, že bychom daly na směnu dva lidi, jezdily je ráno kontrolovat a večer pro tržbu, lidé by přestali chodit,“ je přesvědčená.

Svou kavárnu si obě hýčkají. Ala si cení tvůrčí svobody a Lucie společnosti zákazníků, kteří si kavárnu našli i bez reklamy a zůstávají jí věrní. „Nejlepší je, když člověk ráno přijde do kavárny a vidí je tam, poslouchá, co vyprávějí,“ zakončuje s úsměvem.