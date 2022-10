Nová řada chytrých telefonů. Google představil Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Design a zpracování

Zamysleli jste se někdy nad tím, co o vás vypovídá vlastní telefon? V dnešní době totiž často není pouze nutnou spotřební elektronikou, ale mnohdy také vypovídá o životním standardu jeho majitele. Není náhodou, že během pracovních zasedáních, obchodních jednáních nebo schůzkách s partnery se zničehonic na stolech objeví položené telefony. Krom obyčejného pohodlí totiž toto gesto slouží také k demonstraci postavení, podobně jako drahá kabelka nebo na míru ušitý oblek. Jestli je Huawei v něčem naprostou špičkou, tak právě v designovém zpracováních svých chytrých telefonů a ani nový Mate 50 Pro není výjimkou.

Solidní a lesklý okovaný rám dodává telefonu větší váhu, a to tedy nejenom v přeneseném slovním významu, takže nepůsobí lacině a obyčejně. Zadní fotomodul je roztažený takřka po celé jeho šířce a doslova křičí: „Tady jsem!“ Boční tlačítka jsou palcem bezproblémově dosažitelná. Do redakce jsme na testování dostali verzi s oranžovým zadním potahem z veganské kůže. Problém ovšem je, že tato verze se u nás v České republice prodávat vůbec nebude. Na výběr bude pouze ze střízlivější černé a stříbrné. Osobně si ale nemyslím, že to je chyba, pokud jste zrovna neplánovali dělat s chytrým telefonem na někoho dojem například na závodech NASCAR nebo na srazu cirkusových principálů.

Huawei Mate 50 ProZdroj: Deník/Jan Bartošík

Fotoaparáty

Hned po designovém zpracováním je největším tahounem Huawei Mate 50 Pro rozhodně zadní fotoaparát. Jednou velkou vychytávkou je 64Mpx teleobjektiv schopný až 100násbobného přiblížení, a přestože kvalita fotek rozhodně nedosahuje nějaké závratné kvality, funguje také jako velice slušný dalekohled. Nejzajímavějším je ovšem 50Mpx hlavní snímač. Poté, co Huawei ukončilo spolupráci s Leicou začala čínská společnost s projektem nazvaném XMAGE vyrábějící vlastní fotomoduly. Fotografie z hlavního snímače Mate 50 Pro jsou fenomenální. Jakože bez jakéhokoliv přehánění se jedná o jeden z nejlepších telefonních fotoaparátů na trhu. I po přiblížení jsou fotky čisté, bez žádného velkého zkreslení. Barvy jsou syté a saturované. Je ale pravda, že někdy HDR vykreslí barvu až moc, a přestože celá fotka působí velice líbivě, zároveň je dost nepřirozená.

10násobný zoomZdroj: Deník/Jan Bartošík

10násobný zoomZdroj: Deník/Jan Bartošík

Huawei Mate 50 ProZdroj: Deník/Jan Bartošík

Obzvlášť to je vidět u nočních fotek. Samotný noční režim je dobře vyvinutý a Mate 50 Pro je schopné vykouzlit fotografii i takřka v naprosté temnotě. Vytažení jasu a barev světel ovšem nevypadá moc přirozeně. I tak je ale třeba říct, že umí dělat velice dobré noční snímky, se kterými se málokterý telefon vyrovná.

Noční režim Huawei Mate 50 ProZdroj: Deník/Jan Bartošík

Během testování jsem ale při focení nočních snímku narazil na nezvyklou chybu. Výrazné světlo pouličního osvětlení se v tmavém prostředí jakoby zrcadlilo v čočce a na fotkách vytvářel světelné kazy. Na fotkách níže si můžete všimnout světelných bodů, které vypadají jako hvězdy, ale jedná se pouze o odrazy lamp. Nelze zcela posoudit, zda-li se jedná o chybu hardwaru nebo neoptimalizovaný software fotoaparátu. Aktualizace by tak mohla časem způsobit, že chyba zmizí.

Nyní ovšem už k velké třešničce na dortu. Huawei Mate 50 Pro má totiž na hlavním snímači mechanickou variabilní clonu, tedy irisový prstenec usměrňující příchozí proud světla do objektivu. Díky tomu je fotoaparát schopný lépe fotit za různých světelných podmínek a hlavně umí velmi efektivně rozostřit pozadí během focení na detail. Běžnou praxí u dnešních chytrých telefonů je totiž rozostřovat pozadí digitálně, což často zkresluje a fotografie tak vypadá nepřirozeně. Huawei Mate 50 Pro tak díky irisovému prstenci umožňuje clonu f/1.4 až f/4.0. Při zapnutí fotoaparátu je třeba zapnout funkci „Clona“ a následně vybrat „Mechanická clona.“ Automaticky je totiž zapnutá clona digitální a celkové přepínaní mezi režimy je u Mate 50 Pro docela zkostnatělé a neintuitivní.

Světelný kaz způsobený špatným odrazem světlaZdroj: Deník/Jan Bartošík

Clona f/4.0Zdroj: Deník/Jan Bartošík

Displej

U chytrých telefonů této cenové kategorie nejde očekávat už jiné typ displeje než OLED. Mate 50 Pro má 6.7palcový displej se 120Hz zobrazovací frekvencí a 300Hz dotekovou frekvencí. Po stranách je mírně zahnutý, což má sloužit k lepšímu používání gest. Zahnutí displeje po stranách je věc preference každého z nás. Já osobně bych ovšem uvítal zahnutí ještě větší, jako tomu bylo například u P50 Pro. Jsem si ale vědom toho, že velké boční zahnutí ne úplně každému vyhovuje a někdo raději stále dává přednost rovným displejům. Menší boční zahnutí displeje není jedinou technologickým úkrokem vzad, který Huawei Mate 50 má.

Vstup na trh. Intel začal prodávat nové grafické karty Arc A770 a Arc A750

V době, kdy je poměrně běžné mít v displeji průstřel na selfie kameru, Huawei zvolilo u své vlajkové lodi průřez, jako je u c různých enově levnějších telefonů. Překvapivě má ale průřez své praktické využití. Rozděluje totiž horní část displeje na dvě části, což se hodí při praktickém využívání funkcí operačního systému EMUI 13. V pravém horním rohu se totiž po rozkliknutí objeví ovládací panel, zatímco v levém rohu jsou upozornění. Nestane se vám tak, že se v základních funkcích uživatelského rozhraní ztratíte, i když jste zvyklý spíše na Android nebo iOS.

Hardware, software, uživatelské rozhraní a baterie

I hardwarová výbava je vzhledem k cenovce standardní. Výkonný procesor Snapdragon 8+ Gen 1 bezproblémově rozjíždí i náročné mobilní aplikace a hry. Zároveň zajišťuje, že se telefon neseká, rychle se zapíná a nijak extrémně se nepřehřívá. RAM o 8Gb je také dostačující, přestože je třeba říct, že v této cenové kategorii seženete i větší RAMky a je tak škoda, že Huawei pro Mate 50 Pro nevytvořil také konfiguraci s 12Gb. Obdobné to je i s interní pamětí, kdy 256Gb a 512Gb je evergreen a ničím nepřekvapí. Jak je známo, chytré telefony Huawei nemají podporu 5G sítí a nepodporují Google služby. Za pomocí aplikace Gspace se ovšem dostanete například i k Google Mailu, k mapám od Googlu a podobně. Je tomu jenom potřeba tomu dát trošku více úsilí, což je ovšem dost otravné.

Jinak Petal Search, který je již zakomponovaný v systému EMUI 13, dokáže nainstalovat mnoho různých aplikací. Huawei se v poslední době může chlubit spoluprací s většinou velkých bank působících v České republice, takže ani s internetovým bankovnictvím a NFC platbou již není problém. Výbornou vychytávkou Mate 50 Pro je reversní nabíjení, které umožňuje nabít telefon nebo chytré hodinky. Chytré hodinky nabíjí bezproblémově, u telefonů je třeba mít správně položené zařízení na zadní straně Huawei Mate 50 Pro pod fotomodulem, často se jinak odpojuje a přestává nabíjet. Zároveň z testování vychází, že nenabíjí přes žádné kryty a je tak vždy potřeba nabíjené zařízení „svléknout.“ Samotná vydrž baterie Huawei Mate 50 Pro je také standardní a při pravidelném používání vydrží nabitý den a půl. Vzhledem k možnosti reversního nabíjení by se ale hodila baterie s ještě větší kapacitou.

Jak dostat do chytrých zařízení Huawei Google služby? Stačí si stáhnout Gspace

Shrnutí a verdikt

Vzhledem k vysoké cenovce lze jenom horko těžko odpustit chytrému telefonu Huawei Mate 50 Pro jisté kompromisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlajkovou loď společnosti, je trochu škoda, že hardwarová výbava je spíše průměrná, nemá podporu 5G a nepodporuje Google služby. Na druhou stranu se Huawei nedá upřít, že i přes jisté zábrany se mu daří přijít s výjimečnými high-end technologiemi a stále zůstat konkurenceschopnou značkou na trhu. Nedostatky kompenzuje nádherným vizuálem, solidním zpracováním a naprosto neuvěřitelnou kamerou. Zvlášť poslední zmíněný bod je velkou motivací pro koupi tohoto chytrého telefonu. Variabilní mechanická clona, 100násobný zoom a čistý snímek nezkreslený HDR dokazuje, že Huawei má co nabídnout a že s jeho koupí nešlápnete vedle. Pokud tak patříte do kategorie lidí, kteří si rádi uchovávají vzpomínky přes fotografie, nebo rádi sdílí své zážitky na sociálních sítích, je pro vás Huawei Mate 50 Pro ideální volbou. Patříte-li ovšem do skupiny náročnějších nebo konzervativnějších uživatelů, budete muset skousnout absenci některých základních uživatelských prvků.

Huawei Mate 50 Pro



Rozměry a váha

Výška: 162.1 mm, šířka: 75.5 mm, tloušťka: 8.5 mm, váha: 209 g



Displej

6,74 palců, OLED, 2616x1212, obnovovací frekvence 120Hz



Kamera

50 Mpx, 13 Mpx ultraširokoúhlá, 64 Mpx teleobjektiv, 13 Mpx ultraširokoúhlá selfie



Video

4K 30/60fps, 1080p 30/60/120/240/480fps, 720p 960fps, 720p 3840fps, HDR



Procesor

Snapdragon 8+ Gen 1



Pamět

8Gb RAM, 256/512Gb ROM



Baterie

4700 mAh, 66W drátové, 50W bezdrátové, reverzní nabíjení



Operační systém

EMUI 13