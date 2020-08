Devatenáctiletý útočník Přichází na střídavé starty z pražského Black Angels. Staněk prozatím sbíral zkušenosti v nejvyšší juniorské lize, kde patřil k lídrům "černých andělů".

V posledním ročníku si připsal 56 kanadských bodů za čtyřiatřicet odehraných utkání. Mladý forvard uspěl na letní zkoušce a stal se tak letošní třetí posilou Chomutova.

„Lukáš nás kontaktoval po skončení minulé sezóny s tím, že by se zde chtěl prosadit do A týmu v první lize. Zpočátku jsem byl k této spolupráci trochu skeptický, nejen kvůli vzdálenosti Praha - Chomutov, ale hlavně proto, že je naším cílem sázet především na vlastní odchovance. Nicméně během zkušebního období z mého pohledu splnil Lukáš vše, co měl, zapadl do kolektivu, ukázal se jako přímočarý hráč s tahem na branku a vidím v něm potenciál dalšího růstu. Věřím, že Lukáš naše předpoklady potvrdí, pomůže svými výkony našemu týmu a my zase pomůžeme jemu v jeho hráčském růstu,“ řekl na adresu nové posily chomutovský kouč Martin Bocian.

LUKÁŠ STANĚK

Ve své florbalové kariéře Lukáš Staněk působil převážně v Black Angels, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi a patřil k oporám pražského týmu. Po přechodu do seniorského florbalu bude sbírat zkušenosti i v první lize na severu Čech. Do Chomutova přichází formou střídavých startů, kde by měl zalepit díru po odchodech Adama Stibora a Jiřího Šafařovského. Pro mladého forvarda to bude třetí klub, ve kterém se představí. V roce 2015/2016 poprvé změnil dres, když působil ve Spartě Praha.

(flch, vev)