Oba kluby od sebe dělí 21 kilometrů a na derby je v sezoně srovnáno 1:1, když každé z mužstev využilo domácího prostředí. Na druhou stranu si zatím mohou hráči chomutovského Baníku mnout ruce. Mezi futsalovou smetánkou jsou první sezonu a drží se zatím na pátém fleku. Měřeno ještě ostřejší optikou se dá říct, že jsou příjemným překvapením. Stačí se podívat na tabulku. Odskočená TOP 4, kde je Chrudim, Slavie, Plzeň a Brno je jasná a oříškem pro každého soupeře. Hned po kvartetu lídrů následuje ovšem Chomutov.

Brazilská samba už zase zní. Proč Kadani chyběli Caio a Vitinho? Přetáhli oslavy

„Když jsme šli do nejvyšší ligy, do které jsme postoupili ze druhé, tak jsme samozřejmě nečekali, že to bude páté místo, že budeme takhle vysoko. Zatím jsme spokojení, překvapení. Zatím se to vede dobře. Škoda prohry v Kadani, ale musíme makat a jet dál,“ má jasno Filip Gedeon.

Udržet tyhle pozice je medovým lákadlem. Ale… „Máme složitý los, bude to ještě těžké,“ přidává trenér Chomutova Jan Brič a vlastně tak zve na pátek 26. ledna, kdy se jeho celek v chomutovské sportovní hale od 19.00 hodin střetne se třetí Slavií Praha.