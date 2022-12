Šest bodů na úvod berou i Litvínoff, Juventus Chomutov futsal a trochu překvapivě i Baníček Most. Jednu výhru mají Draci Most, FC Mix Chomutov, 1. FC Kopeček Jirkov, Libědice, Tým snů a Technoline, který loni hrál první ligu. Na první body si musí zatím počkat AC Most, FCS Kadaň, FT Rafani 2019 a nováček Xandor. Ten zaplatil nováčkovskou daň, když obdržel jedenáctku od Draků. V tabulce střelců je na prvním místě Ladislav Kobylák z Mosteckých pumpiček a míchaček, protože vstřelil šest branek. V průběžném hodnocení brankářů je v čele jeho spoluhráč Daniel Soldán.