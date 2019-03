V kategorii mužů byl druhý Petr Kořan z AK Žatec a třetí skončil Michal Zbuzek z klubu Unipetrol Litvínov. Mezi veterány byl nejlepší Tomáš Javornický Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, druhé místo, si vybojoval Stanislav Ouzký klub Krušnohorci Jirkov. Třetí skončil Pavel Ryzák z Chomutova. Kategorii žen vyhrála Štěpánka Brožková z Nejdku, druhá byla Hana Malická z TJ Klášterec nad Ohří a třetí skončila Jana Fusková z Prahy. V kategorii veteránek byla nejlepší Petra Ouzká z Jirkova, jako druhá skončila Dita Ševčíková z TJ Klášterec nad Ohří a třetí místo patří Kateřině Molnárové z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň.

Mezi juniory si vybojoval prvenství Matouš Řezníček z VS Kadaň, druhý skončil Patrik Šmátrala z VS Kadaň a třetí místo si vybojoval Stanislav Zelenka z Dobrovolného běžeckého kroužku Kadaň. Mezi juniorkami byla nejlepší Anežka Ševčíková z TJ Klášterec nad Ohří, druhá skončila Jana Pavlisová z klubu New Roll Runners. třetí místo patří Elišce Štěpánkové z Kadaně.

Letošní ročník přinesl také nové rekordy. Juniorka Anežka Ševčíková z Klášterce nad Ohří vytvořila nový traťový rekord na 800 metrů, když dosáhla času 02:29 minut. 3 000 metrů pak uběhla v novém traťovém rekordu, který činí 11:00,98 minut. Aleš Filingr z AK Most zaběhl 800 metrů za 02:08,91 minut a 3 000 metrů za 09:12,3 minut.