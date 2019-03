BK Levharti Chomutov – Basket Poděbrady 52:35 (20:12, 26:19, 42:27)

Sestava Chomutova: Jančáková 11, Hrabovská 11, Škvárová 9, Salačová 7, Eisnerová 6, Fišková 4, Horsáková 2, Maňásková 2, Traubová, Kozáková, Hartmanová.

V zápase proti Poděbradům byly chomutovské basketbalistky velkými favoritkami, ale na hřišti to bylo znát jen v první čtvrtině, v níž brzy vedly 10:2. Od druhé čtvrtiny se však střelecky zadrhly. Po přestávce náskok chomutovského týmu sice narůstal, ale ne tak rychle a hladce, jak se očekávalo. Nakonec vyhrál o 17 bodů a mohl se radovat z postupu. „V obraně holkám nemůžu vytknout nic, 35 obdržených bodů je skvělé, ale v útoku se nám nedařila střelba, nedávali jsme ani jednoduché šoupáky z rychlých protiútoků. Možná je to tím, že holky měly v hlavě vítězství v Poděbradech o 30 bodů a nedokázaly se vyhecovat,“ zhodnotil výkon trenér Martin Vaněk.

BK Levharti Chomutov – NAPOS Vysoká n. L. 74:51 (18:17, 36:27, 53:42)

Sestava Chomutova: Horsáková 18, Eisnerová 15, Maňásková 13, Škvárová 6, Kozáková 6, Hrabovská 5, Fišková 5, Jančáková 4, Hartmanová 2.

Po rozpačitém úvodu začaly chomutovské basketbalistky na vítězství pracovat od konce první čtvrtiny, kdy dvanáctibodovou šňůrou šly do vedení, které už nepustily. Stabilně nad deseti body se ale jejich náskok pohyboval až ve čtvrté čtvrtině. „Vstup do utkání jsme měli vlažný, hlavně v obraně, nicméně dařilo se nám kontrovat v útoku. Ve druhé čtvrtině jsme zagresivnili hru a zlepšili obranu a hned to bylo na výsledku znát. Po změně stran jsme se přizpůsobili soupeři a přestali běhat. V poslední čtvrtině to holky napravily a zápas dotáhly k vítězství,“ okomentoval průběh utkání trenér Vaněk.