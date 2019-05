Zážitek ze série NASCAR umocní Monster show a americký fotbal

Most, Chomutov - Už na konci června nabídne mostecký autodrom fanouškům motoristického sportu další mimořádný zážitek. Do České republiky se vůbec poprvé sjedou legendární americké závodní vozy NASCAR. Součástí závodního víkendu 28. až 30. června budou už potřetí v řadě také souboje historických vozů, a to včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích.

Diváci se mohu těšit i na bohatý doprovodný program přizpůsobený právě americké tradiční zábavě a oslavě nádherných naleštěných veteránů. Chybět tak nebude Monster show, ukázka amerického fotbalu, vnadné roztleskávačky či sraz majitelů historických a amerických vozidel a jejich spanilá jízda po okruhu. Monster show Street Connection 4 Charity představí návštěvníkům závodního víkendu na plochách polygonu v sobotu i v neděli od 09:00 do 18:00 hodin upravené vozy se vzduchovým podvozkem tuzemských i zahraničních majitelů. Nejvydařenější exponáty ohodnotí odborná porota, a to v kategoriích nejlepší kola, nejvyšší výkon, nejlepší static, rarita srazu a nejlepší interiér. Prostor k vyjádření názoru na nejhezčí vystavené auto dostane veřejnost. „Jak název napovídá, akce má i charitativní rozměr. Výtěžek ze vstupného vybraného od vystavovatelů putuje nadaci Upřímné srdce, která pomáhá potřebným dětem,“ upřesnila eventová manažerka společnosti Autodrom Most Michaela Rosenkranzová. Skupina roztleskávaček Cheerleaders se na cílové rovince velkého závodního okruhu vystřídá s hráči amerického fotbalu z týmu Blades z Ústí nad Labem. „Děvčata předvedou vystoupení, která důvěrně známe z řady amerických filmů, a k tamní tradici neodmyslitelně patří. Borci z ústeckého týmu Blades mají připraveny ukázky výkopu a přihrávek, přiblíží divákům dynamiku amerického fotbalu,“ doplnila Rosenkranzová. Při Kadaňském Draku rozčeří hladinu nejprve školní posádky Přečíst článek › Početnou a pestrou přehlídku slibuje i letos sraz majitelů veteránů na diváckém svahu autodromu. Vzhledem k premiéře NASCAR jej pořadatelé tentokrát rozšířili i o americké vozy. Součástí srazu je také spanilá jízda po závodní dráze, a to jak v sobotu, tak v neděli. Uzávěrka registrace srazu je 15. června. O zábavu budou mít postaráno i nejmladší návštěvníci závodního víkendu. Dětské zázemí na dopravním hřišti s obsluhou doplní skákací hrad a další atrakce, chlapci a děvčata se mohou těšit také na hry a soutěže o ceny. NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se jezdí už od roku 1948. V Mostě bude mít na konci června premiéru. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang. Možnost prohlédnout si americké pořádně a zblízka budou mít obyvatelé Mostu a jeho návštěvníci už ve čtvrtek 27. června. Oblíbená spanilá jízda závodních speciálů vede z autodromu ulicemi města až na centrální 1. náměstí, kde diváky čeká kulturní program a autogramiáda jezdců. Chybět by mezi nimi neměl ani jediný český zástupce ve startovním poli Martin Doubek. Zájem fanoušků ale jistě vzbudí i legendy. Jsou jimi například kanadská jezdecká hvězda a šampion F1 Jacques VIlleneuve či zkušená německá matadorka a vítězka závodu DTM Ellen Lohr. Legendou je pak šampion nejvyšší americké ligy NASCAR z roku 2000 Bobby Labonte. Závodní víkend na mosteckém autodromu nabídne už potřetí v řadě také souboje historických vozů. Diváci se mohou těšit na série FIA Lurani Trophy, Triumph Competition & British HTGT, HAIGO – cestovní vozy a formule, DMV Formel Vau, AFR Pokal a Kampf der Zwerge. Simona Kubová po Ostravě ovládla Český pohár i v Pardubicích Přečíst článek › Jan Foukal

