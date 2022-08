„Z naší strany je to zatím trochu tragikomedie. Za první poločas dostaneme zase skoro padesát bodů, ve druhém bráníme o dost líp, ale prostě tomu chybí udržení konceptu. Na to, že by EuroBasket měl být náš vrchol, to zatím nevypadá,“ vyprávěl po nezvládnutém duelu v parádní chomutovské atmosféře basketbalista, který měří dva metry a sedmnáct centimetrů.

Kvalifikační duel mezi Českem a Maďarskem o postup na mistrovství světa.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Balvín, který je rodákem z Ústí nad Labem, tedy ze severních Čech, byl z chomutovské atmosféry nadšený. „Byl jsem příjemně překvapený, dorazilo hodně lidí a já všem fanouškům děkuju za podporu a omlouvám se za to, jak to dopadlo. Atmosféru jsem si užil, v menší pětitisícové hale byla ještě lepší, to je poznat, akusticky to bylo hutnější. Tím se ale nechci nijak dotknout Pardubic. Hrozně moc děkuju všem za podporu a doufám, že na EuroBasketu fanouškům vrátíme to, co si zaslouží,“ zve Balvín fanoušky na další blížící se basketbalovou podívanou. Jak český tým zvednout?

„Řekněme si to upřímně - jsme tým, který spolu rostl a vytvořili jsme si auru favoritů tím, jak se prezentujeme poslední roky. A teď všichni vidí, že nejsme tým jako dřív, který bojoval loni na olympiádě a byl šestý na mistrovství světa. Ztratili jsme jako by svou tvář. Můžeme se do toho dostat, když budeme chtít, ale musíme začít s našimi základy. Nalijme si pohár čistého vína. Potřebujeme si sednout a říct si, co je špatně,“ je jasné Balvínovi.

Bouřlivá kulisa chomutovského zimáku basketbalisty k výhře nedotlačila