Už v minulém týdnu porazili soupeře a čekali, koho nakonec vyzvou ve finále. O tom se rozhodlo ve čtvrtek večer. „Hroši budou těžcí. Pro nás bude klíčové najít recept na jejich nadhazovače a pohlídat si jejich velice produktivní začátek lineupu,“ prohlásil Marek Malý, hrající kapitán Chomutova, který dříve táhla softbalová legenda Lubomír Vrbenský. A sám Malý potvrdil, že současný tým čerpá od hráčů, kteří byli ve své éře nejlepší. „Trvalo to několik let než se tento tým vybudoval. Rádi bychom navázali na úspěchy předchozích generací,“ tvrdil Malý.

V cestě jim stojí Hroši Havlíčkův Brod, kteří byli ve finále naposledy v roce 2018, když prohráli s pražským Tempem. Titul naopak získali v roce 2017 a 2016. Současný tým táhne především reprezentační nadhazovač Michal Holobrádek a důležitou součástí je také hostující David Mertl. Právě on v nastavené směně v semifinále proti Žralokům odpálil rozhodující homerun. „Odpaly za plot k play-off patří a většinou rozhodují. Důkazem byla tato série. Tentokrát jsme ho dali my a i díky tomu postoupili do finále. Věřil jsem si, že bod stáhnu. Že to dopadlo takto, byla třešnička na dortu,“ popsal Mertl.

Zdroj: Česká softbalová asociace

Reprezentační nadhazovač Havl. Brodu Michal Holobrádek.

Ve finále se tak střetne s Markem Malým, který za Chomutov úspěšně nadhazuje, ale také pálí. A rovněž umí dávat homeruny. „Má teď velkou formu. My do série půjdeme stejně jako v semifinále, kdy rozhodovaly maličkosti,“ dodal Holobrádek, který si moc dobře uvědomuje sílu lineupu Chomutova. V podstatě každý může úspěšně odpálit. „Chomutov hraje letos pěkný a útočný softball, předpokládáme vyrovnanou sérii,“ tvrdil Mertl.

První duel se uskuteční v sobotu od 14:00 v Kadani, další následuje v Havlíčkově Brodu od 15:30. Hrát se bude každý víkendový den, dokud někdo nevyhraje tři zápasy.

Jiří Uhlíř