Zkušený pivot bude hrát v prvoligovém Chomutově. Ve smečce Levhartů se znovu potká s Jakubem Houškou, se kterým zažil v Děčíně spoustu medailových úspěchů.

„Není to rozhodnutí ze dne na den. Po konci kariéry v NBL jsem měl v plánu pokračovat aktivně s basketbalem na nejvyšší možné úrovni – neumím si představit, že bych nehrál. Chybí mi radost a emoce, které utkání přinášejí, mám energii a chuť dál vítězit,“ řekl Landa.

Ten skončil na vrcholné scéně kvůli zranění. V první lize by ho ale zdravotní problémy neměly limitovat. „Poznal jsem, že už to prostě nejde. Achilovky už nezvládly zátěž dvoufázových tréninků a dvou zápasů týdně. Na první ligu se připravím. Chomutov má charakter profesionálního klubu, kvalitní a inteligentní tým, zkušené i mladé talentované hráče. Věřím, že mám pořád Levhartům co nabídnout,“ dodal Landa.

„Robert je velká osobnost a zkušený hráč, jeho příchod nás dělá silnějším týmem a v necovidové době to je jméno, které může nalákat i diváky,“ těší se manažer Levhartů Petr Drobný.