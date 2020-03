Malému Romanovi přitom v kariéře nejednou pomohla náhoda. Jak se vůbec k motorkám dostal?

„Jednou jsem si šel hrát s kamarádem, co bydlí tady vedle. U něj v garáži jsem pak objevil minibajk a kamarádův tatínek se mě zeptat, zda bych ho nechtěl. Jeho syn se toho bál,“ vypráví Durdis junior, který tehdy ještě netušil, kolik toho na minibajku najezdí.

„V garáži jsem tu starou motorku dofoukl, nalili jsme benzín, zatáhli za startovací šňůru a naskočila. A tím to celé vzniklo, malému se to začalo líbit,“ popisuje motocyklové začátky svého syna Roman Durdis senior. Jeho syn první motorové krůčky dělal na parkovišti.

„Když jsem viděl jak po parkovišti jezdí a mám dlouholetého kamaráda Tomáše Zajíce, se kterým pracuji i obchodně a on shodou okolností jezdí na motorce po velkém okruhu. Přišel se na Romču podívat a moc se mu líbil, navíc i plnil jeho pokyny a to ho samozřejmě také bavilo a líbilo se mu to,“ vzpomíná Romanův tatínek.

V tu dobu se začal u Durdisů rodit plán, že by se mohl prcek motorkám věnovat víc než jen bokem na parkovišti. Shodou okolností se na mosteckém polygonu začal formovat minibajkový tým, který se ale nakonec nerozběhl. Roman Durdis se tak stal členem Ridding School už zmíněného Lukáše Peška. Před pár lety si při sranda závodech v Budějovicích poprvé proklepl konkurenci. Skončil sice poslední, ale hned v další sezoně se s tatínkem rozhodli, že za to vezmou pořádně.

Dnes už má výsledky a chystá se na další sezonu, která mu odstartuje koncem března. Loni vybojoval bronz při mistrovství ČR. V Mini moto Cupu byl také třetí, šesté místo bral na mistrovství Evropy (viz infoblok u článku). A míří vysoko. Po minibajku by samozřejmě přesedlal na silnější stroj. A jednou?

„Jednou bych to chtěl dotáhnout až do MotoGP. Tam hodně obdivuje Marca Marqueze a jeho bratra Alexe. Z českých jezdů fandím Filipovi Salačovi,“ říká třeťák ze 3. ZŠ v Mostě.

Relaxační ježdění ho z parkoviště vystřelilo do světa náročných závodů.

„Letos se jede devět republikových závodů. Sezona je pak už opravdu nabitá, devět víkendů je mistrovství republiky, pět víkendů je italský mistrák CIV, do toho pak i svezení na pohárových závodech v republice jako je Mini moto cup. Každý závod navíc začíná v pátek ráno, takže odjíždíme ve čtvrtek po škole. Dorazíme na trať většinou pozdě v noci, protože jsou pro nás dost nešťastně je to například Brno, nebo až na Slovensku. Snad jen 4. července se jede tady u nás na autodromu v Mostě. Jsou to dálavy pro nás. Vozíme s sebou dvě motorky, s jednou to už opravdu nejde. To pro případ, že by jedna odešla,“ popisuje Durdis senior, ze kterého se stal mechanik vlastního syna a velká opora. S manželkou mladému jezdci hodně pomáhají plnit si sportovní sny.

„Je to opravdu náročné. Moc bych chtěl poděkovat naším partnerů jako jsou Riding School Lukáše Peška, FRROD reklama, Data Life Jan Zeman a Autolaky Tomáš Zajíc,“ uzavírá tatínek mladého závodníka.

Objeví jednou Romanovo jméno na startovní listině slavného MotoGP?

ROMAN DURDIS

Výsledky v roce 2019 v kategorii Junior A Mini moto:

MMČR 3. místo, Mini moto Cup 3. místo, Mistrovství Evropy 6. místo, European Minibike Trophy 1. místo.

Cíle pro rok 2020:

MMČR 1. - 3. místo, Mistrovství Evropy 1. - 3. místo, European Minibike Trophy 1. - 3. místo, Italský šampionát 1. - 3. místo.