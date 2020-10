Jenže tam soupeřkám vytřely zrak. Postoupily do finále play off a už to bylo v klubu bráno jako obrovský úspěch. Celé to skončilo šampusem, který stříkal na stříbrné medaile.

„Po několika mistrovských titulech v žákyních, kadetkách, děvčata hrála svoji první sezonu v extralize juniorek do dvaceti let a hned to cinklo. Bohužel dívky nestačily na suverénní tým SK Joudrs Praha, se kterým se potkaly ve finále a získaly stříbrné medaile,“ popsala Martina Kindermannová z chomutovského družstva Beavers.

„Sezona se povedla nadmíru, nad naše očekávání. Jak jsem avizoval již před koncem základní části, tak naším hlavním cílem bylo nesestoupit. V té době jsme na finále vůbec nemysleli,“ vypráví trenér úspěšných softbalistek Karel Turčík.

Ale s jídlem rostla chuť! „Když začalo play off, tak nic menšího než stříbro jsem nechtěl. Provázela nás spousta zdravotních potíží i absencí, vždyť jsme osm zápasů odehráli jen v devíti hráčkách,“ dokresluje Turčík, který stříbro řadí hodně vysoko a zamlouvá se mu více jak zlato. Proč?

„Já jsem rád. Jako nováček v extralize juniorek jsme urvali titul vicemistra. Kdybychom finále vyhráli, nezbyla by nám motivace do dalších let. Nadšení a výkony by nebyly takové. Letošní druhé místo dá holkám více než to první. Chtěl bych poděkovat těm děvčatům, která to nejvíc hecnula, když bylo potřeba,“ uzavřel Karel Turčík.