Vzhůru do boje o titul! Teplice se ve čtvrtfinále utkají v Chomutově s Helasem

Teplický Svarog vstoupí v úterý do play off, ve čtvrtfinále se utká s Helasem Brno. O titul mistra republiky ve futsale se bude ucházet osm mužstev. Největším favoritem na titul je Plzeň, vítěz základní části. Velké šance se dávají také Chrudimi, Svarog se Spartou chtějí do boje o titul také výrazně promluvit.

Svarog se naposledy utkal s Helasem v lednu na Stínadlech. Tehdy vyhrál 7:2. | Foto: Deník / František Bílek

Teplice v sezoně Helas dvakrát porazily, když v Brně vyhrály 5:3, doma si s Jihomoravany poradily 7:2. V sérii, která se hraje na tří vítězné zápasy, jsou velkým favoritem. V jejich neprospěch ale hraje fakt, že vinou očkovacího centra, které vzniklo v hale Na Stínadlech, musely hledat nový domov. Parta kouče Alonsa ho našla v Chomutově. Právě tam tedy čtvrtfinálová série ve 20 hodin vypukne. „Chceme začít dobře. Musíme využít domácího prostředí a zapsat první vítězství série. Helas má dobrý tým. Odehráli jsme proti němu dvě dobrá utkání v základní části. Jsem si jistý, že nám nic neusnadní. Musíme se soustředit, jít zápas od zápasu. Všechny zápasy bereme jako finále. Vydáme ze sebe maximum a doufám, že sérii zahájíme vítězstvím, abychom mohli v pátek v klidu odjet ke druhému utkání na půdu soupeře," uvedl před zahájením série trenér Eloy Alonso. Svarog zakončil základní část výhrou nad Spartou Přečíst článek › Helas chce překvapit. „My chtěli být před sezonou nejhůř šestí, to se nám povedlo. Cíl jsme tedy splnili, teď vše navíc je už pro nás jen bonus. Teplice jsou velmi kvalitní tým, který skončil zaslouženě na třetím místě tabulky. Čekám od nich velké procento držení míče a velký tlak na naší obranu. V celé sérii můžeme jen překvapit," vyhlíží výkop brněnský hráč David Cupák.