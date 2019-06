Chomutov - Již pátý ročník má za sebou Sazka Olympijský víceboj, společný projekt Českého olympijského výboru a Sazky, jehož cílem je rozhýbat děti napříč celou republikou. Ty nejaktivnější školy mají každý rok možnost vyhrát i hlavní cenu, kterou je poukaz na sportovní vybavení v hodnotě až 60 000 korun. Ve čtvrtek 13. června proběhlo v trampolínovém centru HOP Arena Praha slavnostní předání hlavních cen 35 školám, které si rozdělily poukazy v hodnotě 1 000 000 korun.

Sazka Olympijský víceboj na atletickém stadionu v Chomutově. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

V uplynulém školním roce se do projektu zapojilo celkem 1262 škol. Třetina z nich splnila podmínky pro losování hlavních cen od společnosti Hervis Sports. Dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor vylosoval 35 vítězných škol, které získaly poukaz na sportovní vybavení v hodnotě od 10 do 60 tisíc korun. Ty využijí na nákup vybavení do svých tělocvičen. Mezi pomůcky, které si mohou školy díky výhře pořídit, patří například činky, dresy, cvičební podložky či pomůcky na míčové sporty.