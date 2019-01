Chomutov – Také letos budou čtenáři Chomutovského deníku spolurozhodovat o výsledku ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska. Vyberte z níže uvedených nominací svého favorita a pošlete nám vyplněný hlasovací kupón.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Rada

Nejúspěšnější sportovci roku 2018 se budou volit v šesti kategoriích: jednotlivci a kolektivy dospělých, jednotlivci a kolektivy mládeže, masters (veteráni nad 35 let) a v kategorii trenér. Jednou z oceňovaných kategorií v anketě je i „Sportovní hvězda čtenářů“. V ní je určení pořadí na vás, našich čtenářích, jenom na základě vašich hlasů došlých na kuponech bude vyhlášen vítěz této kategorie.

Hodnocení

Vypsaní sportovci podle počtu míst v jednotlivých kategoriích budou od prvního místa ohodnoceni deseti, devíti, až jedním bodem, u kolektivů tří až jedním bodem. Hlasovat bude vícero subjektů: čtenáři Deníku, sportovní redaktoři, výkonné výbory okresních sportovních sdružení, předsedové tělovýchovných jednot a okresních svazů. Všechna pořadí se sečtou a výsledkem bude konečný žebříček ankety za rok 2018.

Kupony

První hlasovací kupon vyjde v Chomutovském deníku již zítra. Potupně jej otiskneme ještě sedmkrát. Na kuponu pečlivě vyplňte všechny údaje a odevzdejte jej v redakci Chomutovského deníku v Riegrově ulici č.p. 229, (stačí vhodit do schránky v přízemí). Kupony lze zasílat i poštou na adresu Chomutovský Deník, Riegrova 229/1, Chomutov 430 01. Uzávěrka hlasování je 11. února 2019. Hlasoval lze neomezeně, počítat se ale budou pouze originální kupony z novin.

Kolektivy dospělí:

FC Baník Chomutov (futsal) – nejúspěšnější futsalový klub na Chomutovsku, hrající druhou nejvyšší soutěž v ČR.

BK Chomutov ženy (basketbal) – nově sestavené družstvo si v minulé sezoně výborně vedlo ve 2. lize, kde skončilo čtvrté ve finálové skupině, na podzim zatím bez porážky 2. ligu vede.

Florbal Chomutov muži (florbal) – „A“ tým ve své první sezóně v první lize zvládl na jaře 2018 úspěšně boje o udržení. V právě probíhající sezóně se tým pohybuje kolem 4. místo druhé nejvyšší soutěže ČR. Trenérem týmu je Jakub Šimek.

Piráti Chomutov (hokej) – v sezoně 2017/18 skončil A-tým Pirátů v základní části na 11. místě a uhájil tak svou působnost v extralize.

Jednotlivci dospělí:

Petr Nový (futsal Baník Chomutov) – kapitán druholigového futsalového mužstva, nejúspěšnější hráč Chomutovského Baníku.

Jakub Houška (basketbal BK Chomutov) – bývalý reprezentant a dlouholetý hráč Děčína se po konci profesionální kariéry vrátil do Chomutova, aby mu pomohl do 2. ligy. Je lídrem mužstva a nejlepším střelcem týmu.

Jakub Seifert (basketbal BK Chomutov) – opora mládežnických družstev Chomutova v minulé sezoně z věkových důvodů skončil mezi juniory, kde jako kapitán patřil k nejlepším hráčům i střelcům. Vysokou výkonnost a produktivitu se mu daří držet i mezi muži.

Jitka Eisnerová (basketbal BK Chomutov) – vůdčí osobnost a dlouhodobě nejlepší střelkyně druholigového družstva žen, jako správná kapitánka za loňskou a letošní sezonu nechyběla ani v jednom utkání Levhartic.

Barbora Procházková (in-line alpine slalom Lyžařský klub Jirkov) – trenér Tomáš Procházka. 2. místo na MS v obřím slalomu, 2. místo na MS v kombinačním závodu, 3. místo na MS ve slalomu. Mistrovství Evropy: 2. místo v týmové soutěži, 4. místo v paralelním slalomu. Mistr České republiky v obřím slalomu a vice-mistr ČR ve slalomu. Český pohár celkově 2. místo, Světový pohár celkově 15. místo. 1. místo na East Evrope open, více-mistr Slovenské republiky ve slalomu.

Patrik Gedeon (fotbal FC Chomutov). Obounohý defenzivní záložník se schopnostmi lídra. Chomutovský odchovanec hrál v reprezentaci a předních našich klubech (Slavie, Dukla) a působil i v zahraničí. Nyní kapitán FC Chomutov.

Justin Peters (hokej Piráti Chomutov) – Kanadský gólman, který se po příchodu do Chomutova hned stal brankářskou jedničkou a zařadil se mezi nejlepší maskované muže v Tipsport extralize.

Vladimír Růžička (hokej Piráti Chomutov) – Dlouholetá opora týmu a aktuálně nejproduktivnější hráč mužstva.

Simona Kubová-(plavání, TJ Slávie Chomutov) – pod dívčím jménem Baumrtová mnohonásobná vítězka ankety, Plavkyně roku v ČR, česká rekordmanka, mistryně republiky. Na ME 7.na 50 znak, překonala v roce 2018 jeden český rekord, celkem jich drží osm! Na MS v Číně sedmá na trati 100 znak, tři desetiny vteřiny od medaile, dvakrát sedmá na MS ve štafetě.

Tomáš Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov) – nejlepší český znakař, účastník ME v Glasgow, kde skončil 12.na 100 znak, držitel pěti českých rekordů, mistr ČR. Třetí v anketě Plavec roku v ČR. Na MS v Číně 21. na 100 znak a 22. na 200 znak.

Jednotlivci mládež:

Tomáš Tykal (futsal) – ročník 2000, nejlepší střelec 1. juniorské ligy, tahoun juniorských i mužských týmů,reprezentant ČR do 19.let, velký talent českého futsalu.

Lukáš Buňat (kickbox) – narozen 2008, hlavní trenéři Ing. Jan Jansa a Jiří Černý. Úspěchy 2018: MS WTKA 2018 (Itálie) – 2x1. místo, (2x Mistr Světa). MČR 2018 – 1. místo (Mistr ČR). Saxony Open (Německo) – 1.místo.

Sára Masáková (kickbox) – narozena 2005, hlavní trenéři Ing. Jan Jansa a Jiří Černý. Úspěchy 2018: MS WTKA 2018 (Itálie) – 1. místo (Mistryně Světa). MČR 2018 – 1. místo. Saxony Open (Německo) – 1. místo. Bohemia Open 2018 – 1. místo.

Kristýna Tesařová (karate) – nar. 2001, trenér Josef Patík a Kristina Bosáková. Úspěchy v roce 2018: 3. místo KATA dívky do 16 let, ME JKA Srbsko. 3. místo KUMITE TÝM ČR dívky 16 - 18 let, ME JKA Srbsko. 2. místo KUMITE TÝM ČR (jedna ze tří členek reprezentačního týmu ČR). ME ESKA Srbsko 3. místo KUMITE TÝM ČR (jedna ze čtyř členek reprezentačního týmu ČR). ME. 1. místo KATA starší dorostenky NP JKA Praha. 1. místo KUMITE starší dorostenky NP JKA Praha. 2. místo KATA juniorky NP JKA Praha. 4. místo KUMITE juniorky NP JKA Praha. 3. místo KATA dívky 16 let Velká cena Kadaně. 3. místo KUMITE dívky 16 let Velká cena Kadaně. 1. místo KATA starší dorostenky KP JKA Kadaň. 1. místo KATA juniorky KP JKA Kadaň. 3. místo KUMITE starší dorostenky KP JKA Kadaň. 3. místo KUMITE juniorky KP JKA Kadaň. 2. místo KATA juniorky NP JKA Neratovice. 4. místo KUMITE juniorky NP JKA Neratovice. 2. místo KATA starší dorostenky NP JKA Kadaň. 1. místo KUMITE starší dorostenky NP JKA Kadaň. 1. místo KATA starší dorostenky MČR JKA Praha. 1. místo KATA juniorky MČR JKA Praha. 3. místo KUMITE starší dorostenky MČR JKA Praha. 3. místo KUMITE juniorky MČR JKA Praha.

Lucie Ceralová (basketbal BK Chomutov) – členka české reprezentace v kategorii U16, opora extraligového družstva starších žákyň a hráčka extraligového týmu kadetek Chomutova.

Valentýna Kadlecová (basketbal BK Chomutov) – členka širší reprezentace v kategorii U15, vůdčí osobnost družstva starších žákyň, hbitá, rychlá, výborná střelkyně.

Jiří Lisý (basketbal BK Chomutov) – v loňské sezoně herně i střelecky táhl kadety za 3. místem ve finálové skupině ligy, nyní patří k oporám juniorů a první zkušenosti sbírá i mezi muži.

Daniel Vejražka (atletika TJ Klášterec nad Ohří) – narozen 2000. Trenérka Veronika Purmanová. MČR 2018 1. místo – 200 m (junioři, dráha), 2. místo – 200 m (junioři, hala), 2. místo – 100 m (junioři, dráha), 2. místo – 100 m (muži do 22 let, dráha), 1. místo – MČR družstev 5. místo – MS JUNIORŮ. 3. místo v dlouhodobých tabulkách na 200 m. Držitel Krajského rekordu na 60 m, 100 m, 200 m, 300 m.

Anežka Ševčíková (atletika TJ Klášterec nad Ohří) – narozena 2001. Trenérka Veronika Purmanová. MČR 2018 2. místo – 3 000 m (dorostenky, hala), 2. místo – běh do vrchu (juniorky), 3. místo – 3 000 m (dorostenky, dráha), 1. místo – MČR družstev. 7. místo – MS juniorek v běhu do vrchu.

Robin Kočí (vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – Trenér František Filip. 2. místo na MČR v jednotlivcích, 3. místo na MVC v Rakouském Ronzhofenu, 3. místo ve finále družstev MČR.

Jakub Drnec (vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – Trenér František Filip. 1. místo na MČR juniorů do 20. let, 2. místo na MČR juniorů do 23. Let, 6. místo na MČR mužů. 3. místo na MVC v Rakouském Lochenu a Ranzhofenu.

Tomáš Fridrych (rychlostní kanoistika Sportclub 80 Chomutov – kajak) – narozen 2000, trenér Petr Doležal, člen juniorské reprezentace ČR, trojnásobný mistr ČR v kategorii K1 na 200, 500 a 1000m, člen posádky dračí lodě juniorů, která získala na MS v Lake Lanier v Atlantě USA 2x zlatou medaili.

Jakub Remuta (rychlostní kanoistika Sportclub 80 Chomuto - kajak) – narozen 2002, trenér Mgr. Petr Doležal, člen juniorské reprezentace ČR, mistr ČR dorostu v kategorii K1 na 200m, účastník Mistrovství světa mládeže 2018 v Poznani, velká naděje české rychlostní kanoistiky.

Kateřina Vrbenská (rychlostní kanoistika Sportclub 80 Chomutov – kajak) – narozena 2003, trenér Mgr. Petr Doležal, členka juniorské reprezentace ČR, 2. na MČR v kategorii K1 dorostenky 200m, účastnice MS mládeže 2018 v Poznani, velká naděje české rychlostní kanoistiky.

Magdaléna Petráčková (rychlostní kanoistika Sportclub 80 Chomutov – kajak) – narozena 2004, trenér Petr Doležal, mistryně ČR v kategorii K1 žačky na 200m, 3. na Mistrovství ČR na trati K2 500 s Natálkou Mikšovicovou.

Tereza Zoubková (judo TJ VTŽ Chomutov) – Narozena 2006, mladší žákyně – 1. místo Přebor České republiky ve váze do 48 kg.

David Vopat (judo TJ VTŽ Chomutov) – Narozen 1998, juniorský reprezentant, člen širšího výběru seniorské reprezentace. Evropské poháry: 7. místo Praha, 9. místo Coimbra(POR), Leibnitz (AUT), Lignano (IT). Mistr republiky mužů do 66 kg, 3. místo MČR juniorů.

Jakub Bielesz (zápas řeckořímský CZECH WRESTLING Chomutov) – ročník narození 1998, trenér Ladislav Šnelly, 16. místo na Mistrovství Evropy U20, 17. místo na Mistrovství světa U20, vítěz mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling v Italském Sassari, dvojnásobný medailista z mezinárodních turnajů Grand Prix.

Denis Mertl (zápas řeckořímský CZECH WRESTLING Chomutov) – ročník narození 2000, trenér Ladislav Šnelly, 20. místo na Mistrovství Evropy U20, 20. místo na Mistrovství světa U20, stříbrný medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling v Italském Sassari, medailista z mezinárodního turnaje Grand Prix.

Jakub Lauko (hokej Piráti Chomutov) – po pěti letech chomutovský hráč, který si během jediného roku a sezony zahrál na obou juniorských světových šampionátech. Na začátku roku absolvoval šampionát dvacetiletých, v dubnu pak ve „své“ kategorii osmnáctiletých.

Michal Gut (hokej Piráti Chomutov) – útočník, který pravidelně reprezentuje a v národním týmu do sedmnácti let se stal dokonce kapitánem mužstva.

Josef Koláček (hokej Piráti Chomutov) – další talentovaný útočník ročníku 2002, který také patří do kádru reprezentace do 17 let a jehož nájezd zaujal na sociálních sítích kanadské televize TSN, kde měl 100 000 zhlédnutí.

Petr Chlán (hokej Piráti Chomutov) – opora juniorského týmu a jeden z nejlepších střelců celé extraligy juniorů v průběhu ročníku 2018/2019.

Jakub Štemberk (plavání, TJ Slávie Chomutov) – (17 let) – další plavec TJ Slávie Chomutov, který si vybojoval nominaci na MEJ v dálkovém plavání na Maltě, kde skončil na 21.místě. V bazénu mistr ČR na 1500m, navíc získal ještě další tři medaile.

Anežka Doksanská (plavání, TJ Slávie Chomutov) – (11 let) – na letním Poháru ČR své kategorie dvakrát zlatá (100Z a 200Z) a jednou bronzová (200 VZ).

Kolektivy mládež:

FC Baník Chomutov U17 (futsal) – mistr 1. české futsalové ligy do 17.let, kde v posledním ročníku za sebou nechali zvučné soupeře jako např. Sparta Praha, Slavia Praha, ERA-Pack Chrudim. Vítěz Final FOUR 2018.

SK Kosagym Kadaň z.s. (kickbox) – trenéři Jan Jansa a Jiří Černý. Úspěchy 2018: 3 tituly Mistra Světa, 2x bronz na MS, 8 titulů Mistra ČR, 7x stříbro na MČR, 2x bronz na MČR a spousta dalších umístění na turnajích v ČR a v zahraničí.

Karate klub Kadaň a Klášterec (karate) – trenér Josef Patík a Monika Froňková. Úspěchy v roce 2018: 3. místo po I. kole ČNL (České národní ligy žáků JKA) 5 výher a 2 prohry, 2. místo po II. kole ČNL (České národní ligy žáků JKA) 7 výher a 1 prohra, 2. místo po III. kole ČNL- JKA) 6 výher a 2 prohry.

BK Chomutov Kadeti U17 (basketbal) – v minulé sezoně to nečekaně dotáhli až na třetí místo ve finálové skupině ligy, po odchodu části hráčů k juniorům se v letošní sezoně drží v polovině tabulky.

TJ VTŽ Chomutov (vzpírání) – družstvo mladších žáků postoupilo do finále ligy ml. žáků.

TJ VTŽ Chomutov (vzpírání) – družstvo juniorů získalo 1. místo v České skupině juniorské ligy a 4. místo ve finále juniorské ligy.

Dráčata z Kamenčáku (dračí lodě Sportclub 80 Chomutov) – trenerka Blanka Doležalová, 2x mistři ČR 2018 na tratích 2000m a 200m, čímž se nominovali na ME 2019 do Španělska. Vítězové velké regaty v Mostě v kategorii mládeže a ve VC Chomutova mezi dospělými 2018, 2. místo na velké regatě v Mostě v kategorii dospělých. Čtyři členové této posádky se zúčastnili MS juniorů v Lake Lanier v Atlantě v USA, kde získali 3 zlaté medaile.

Florbal Chomutov junioři (florbal) – již třetím rokem nastupují mladí florbalisté z Chomutova v nejvyšší české soutěži. V B skupině KB ligy jsou aktuálně okolo 5. příčky. Trenérem je Martin Bocian.

Trenér:

Jitka Jančáková (basketbal BK Chomutov) – trénuje několik družstev minižákyň, kde vychovává budoucí chomutovské basketbalistky. O oddanosti této čerstvé maminky basketbalu svědčí fakt, že dcerku přivedla na svět hned následující den poté, co vedla své družstvo v mistrovském utkání, a ke svým svěřenkyním se vrátila už zhruba po měsíci.

František Filip (vzpírání TJ VTŽ Chomutov) – dlouholetý trenér chomutovských vzpěračů dokázal se svými svěřenci získat řadu významných ocenění. Aktuálně trenér juniorského mistra ČR Jakuba Drnce.

Jakub Šimek (Florbal Chomutov) – nový hlavní trenér „A“ týmu Florbal Chomutov dokázal vytáhnout tým, který loni udržel příslušnost k 1. lize, až ke špičce druhé nejvyšší soutěže.

Tomáš Baumrt a Jaroslav Jezbera (plavání, TJ Slávie Chomutov) – oba společně vedou závodní družstvo TJ Slávie Chomutov, jejich svěřenci Simona Kubová a Tomáš Franta drží dohromady 13 českých rekordů a v anketě Plavec roku se umístili na prvním (Kubová), resp. třetím (Franta) místě.

Masters:

Pavel Malý (basketbal BK Chomutov) – křídlo nebo rozehrávač A týmu mužů, jeho dlouholetá opora a výborný střelec z trojkové vzdálenosti vede coby kapitán Levharty k postupu do 2. ligy.

Tomáš Procházka (in-line alpine slalom Lyžařský klub Jirkov) – MS – 2 x 6. a 1 x 8. místo, ME: 2. místo ve slalomu, 4. místo v paralelním slalomu. Dvojnásobný Mistr ČR (v obřím slalomu a ve slalomu). Český pohár – celkové umístění 1. místo, East Evrope open – 1. místo.

Jana Hyjánková (atletika TJ VTŽ Chomutov) – nejvíce bodující atletka družstva žen TJ VTŽ Chomutov ve II.lize ČR sk. A. Na MČR veteránů získala mistrovský titul v hodu kladivem. V hodu diskem skončila na MČR druhá.