Dlouho to na oslavu nevypadalo. Pražanky si po celý první poločas udržovaly vedení, které několikrát dosáhlo devíti bodů. Důležité bylo, že Levhartice nepropadaly skepsi a stále šly za obratem. Ten se jim poprvé povedl v úplném závěru první půle a ve druhé to zase byly ony, kdo si udržoval mírné vedení.

Nejdramatičtější chvíle přišly v závěru. Necelé dvě minuty před koncem se znovu do vedení dostali hosté, ale Levhartice, byť hrály bez dvou vyfaulovaných opor, ukázaly obrovskou bojovnost. Žílová trojkou opět strhla vedení na jejich stranu a Aulichová dvojkou dovršila překvapivé vítězství.

"Pro nás je to vstup do ŽBL z říše snů. V první řadě chci poděkovat hráčkám i divákům. Nebyli jsme lepší, ale rozhodně jsme byli bojovnější a týmovější," těšilo trenéra Tomáše Eisnera, který také slavil své osobní první vítězství v ŽBL. "Začátek jsme neměli špatný, ale pak jsme celý první poločas dotahovali. Trochu jsme byli nervózní, vypadával nám balón z ruky a soupeř nás trestal. To vše jsme ale ve druhém poločase dokázali napravit. Slavia už nám nedala jednoduchý koš, naopak už se na každý nadřela. Celkově o vítězi rozhodla vůle, bojovnost i troška štěstí," dodal.

Ženská basketbalová liga: Levhartice Chomutov - Slavia Praha 75:72 (21:24, 43:42, 60:55)

Sestava Chomutova: Žílová 19, Vorlová 14, Satoranská 12, Krejzová 10, Aulichová 6, Rybová 6, Salačová 5, Eisnerová 2, Kučerová 1, Rokošová.

Stanislav Král