Jsou to samé dobré zprávy: evropský šampion z roku 2017 Adam Lacko při úvodním podniku seriálu na mosteckém autodromu opět zářil, jeho talentovaní parťáci z roudnické party Téo Calvet a Aliyyah Kolocová doplnili týmovou jedničku na pódiu.

Po jedenácti měsíční pauze opět ožily mohutné dieselové agregáty pětitunových závodních tahačů. Tým Buggyra Zero Mileage Racing byl přes víkend čtyřikrát na stupních vítězů! „Bylo to fakt super. Konečně jsme se dočkali. Úspěšné dva dny jsme si užili i bez diváků,“ řekl v rozhovoru pro Deník zkušený 35letý pilot a hned při premiéře ukázal, že vyhrávat rozhodně nezapomněl..

Hned po závodech jste řekl, že skoro všichni oproti minulé sezoně zrychlili…

Je to fakt až neuvěřitelné, jak všichni zrychlují, není to tak dávno, co by Téo s takovýmto časem super pole s přehledem vyhrál, a dnes je z toho jen osmé místo. Vždycky se říkalo že z první pětky může vyhrát kdokoliv, ale začíná to vypadat, že to bude spíš z první desítky, jak těsně jsou všichni za sebou naskládaní.

Čím to je?

Všichni měli hodně času na zkoušení, zlepšování a celkově na přípravu, což se ukázalo.

Překvapili vás konkurenti?

Časy Saschy Lenze a Norberta Kisse byly fakt dobré, možná trochu za očekáváním naopak zaostal Antonio Albacete. V sobotu jsem prvenství vybojoval.

Radost po něm byla po triumfu obrovská…

Je to vždycky skvělé vyhrát obzvlášť takhle na domácí půdě hned na úvod sezóny. Je pravda, že jsem si ani na vteřinu neodpočinul, kvůli útokům Saschi a Norberta, ale nakonec se mi je všechny podařilo odrazit a první vítězství je v kapse.

Nedělní závody evropského šampionátu okruhových tahačů opět po roce poznamenal déšť, a tak se jel pouze jeden závod.

Jsem rád že jsme v neděli mohli odjet alespoň ten jeden, jelikož to chvíli vypadalo že se bude opakovat situace z minulého roku. Takhle jsme se mohli alespoň fanouškům, kteří přišli a mokli tu, odvděčit za jejich přízeň. Což si myslím, že se nám opravdu povedlo, přes všechna omezení, co jsme museli řešit, se nám dařilo velmi dobře, já sám si odvážím druhé místo z čehož mám nesmírnou radost. Je trochu škoda že jsme po restartu jeli jen devět kol, Saschu jsem na konci celkem dotáhnul a kdyby tam byly ty dvě kola navíc, tak bych možná měl šanci se dostat před něj, ale i tak si myslím, že je to super výsledek.

A dařilo se i kolegům z Buggyry. Jak jejich výkony hodnotíte?

Oba se předvedli v opravdu dobrém světle. Téo v neděli zajel první místo v Grammer cupu a stojí tak na nejvyšším stupni hned během svého prvního závodního víkendu v ETRC. Takže bodů si jak v jezdcích, tak v konstruktérech z Mostu odvážíme poměrně hodně.

Po prvním závodním víkendu jsou tak jezdci Buggyra Zero Mileage Racing týmu na třetím, čtvrtém a pátém místě v celkovém hodnocení svých kategorií.

Rozestupy jsou minimální, na druhé místo ztrácím dva body, na první šest. Nikdo neví, kolik toho nakonec odjedeme, proto je fajn, že jsou odstupy minimální.

Jaké bylo začínat mistrovství Evropy v Mostě?

Nezvyklé, obvykle jsme už v půlce seriálu. Pandemie ovlivnila návštěvnost, ale jsme rádi, že alespoň někdo mohl přijít, fanouškům jsme vděční. Mrzí mě, že se neodjely všechny čtyři závody, ale to je pro všechny stejné.

Co máte teď v plánu?

Už ve středu jedeme do Nagara na Francouzský pohár.