„Všem by se líbilo mít v týmu rychlou holku nebo dvojčata,“ říká pyšný otec Koloc. Zakladatel a majitel týmu Buggyra Racing dál buduje svoje impérium. Do jeho roudnické flotily nově spadá i gétéčko a formule 4.

Jaké pokroky dělají dcery? Aliyyah jezdí už od loňska, Yasmeen začala až letos.

Aliyyah to má těžké, protože jezdí tahačem, gétéčkem i formulí a během dne přeskakuje do jiného auta. Má ale poměrně velkou adaptaci. Dělá velké pokroky, ve všem dokáže jet rychle. Teď se budeme soustředit na testovací sekce, kdy by měla zůstat tři čtyři dny na jednom autě, aby se mohla posunout dál. I Yasmeen už začíná dělat pokroky. Uvidíme, jak jí to půjde ve formuli, ale v Cliu je hodně rychlá. V Mostě je půl vteřiny za Tomášem (Engem), to mi přijde dobrý.

Teď dostaly pozvánku od bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera na testování formule 4. Jak k tomu došlo?

Každý hledá příležitosti a talenty. Holky to mají o trochu jednodušší než kluci, kterých je strašně moc. Všem by se líbilo mít v týmu rychlou holku, potažmo dvojčata. Iniciátorem myšlenky byl Tonda Charouz, se kterým úzce spolupracujeme.

Zdroj: Buggyra

Kdy testování proběhne?

Na nějakou dobu jsem to odložil. Myslím si, že ani jedna není připravená. Pokud se to má stát, tak to musí mít smysl pro kariéru. Udělat to jen pro zážitek, to mi připadá jako ztráta času. Testování bychom měli do konce léta absolvovat, ale nejdřív musí být připraveny. Proto jsme vytvořili vlastní formulovou sekci, abychom měli svoji formuli a svůj tým. Formuli budeme používat nejen jako nástroj pro akademii, ale i pro Tomáše a Davida (Vršeckého). Formule má svoje specifika, udržuje jezdci rychlé ruce, musí být přesný. Je to jeden z nejlepších tréninkových nástrojů.

Dvojčata hrála do 14 let skvěle tenis, proč se přeorientovala na závodění?

Obě měly zranění. Aliyyah vyrostla asi o šestnáct centimetrů za rok a odešla jí kolena. Chvilku jsme s tím laborovali, lítali jsme po všech možných doktorech. Pro normální život výborný, ale pro tenis ztráta času. Zkusili jsme se s Aliyyahou svézt v autě a překvapilo mě to. Nečekal jsem, že půjde tak rychle dopředu. Myslel jsem, že to bude mít jen jako hobby. Vyhodnotili jsme to tak, že je to smysluplná věc se tím zabývat.

A co Yasmeen?

Měla dvakrát po sobě zraněné pravé zápěstí, to je pro tenis handicap. Yasmeen skončila s tenisem rok po Aliyyah, tak taky zkusila auto a jde jí to.

Zdroj: Youtube

Mohl byste je srovnat jako závodnice?

Aliyyah je v tuhle chvíli rychlejší. Má analytické myšlení, v autě má chlapský mozek. Yasmeen má umělecký, ženský. Každá má svoje.

Doma jsou v Dubaji?

Ano, v Česku jsme uvízli. Přijeli jsme na dva dny a den před návratem se zavřely hranice. Jsme tu už přes dva měsíce a další dva měsíce tady ještě budeme. Dalo nám to prostor na intenzivní testovací program. Holky tři čtyři dny v týdnu sedí v autě, to je fantastický. Podařilo se nám stabilizovat tým, který je výborný. Nedovedu si představit, koho lepšího by holky měly mít na začátek kariéry kolem sebe.

Jak se vůbec Buggyře daří v téhle těžké době?

Dobrý. Rosteme, zvětšujeme se. Děláme dobré akvizice lidí.

Zdroj: Buggyra

Koronavirová krize vás nepoznamenala?

Nějak to nevnímám. U nás se nic zásadního nezměnilo. Chodíme normálně do práce, akorát nemůžeme cestovat. Já televizi nesleduju, doma ji nemám. Vyhodnocuju to jinak než ostatní.

Rozhodli jste angažovat Tomáše Engeho. To je v závodním světě velká persona.

Mimo to, že je rychlý, přináší zkušenosti z GT třídy a fungování velkých týmu. Potřebujeme osvěžit lidské zdroje a v některých sekcích nastavit nové standarty.

Další novou akvizicí je Jarek Janiš. Jakou má roli v týmu?

Bude testovací jezdec na gétéčku a zároveň performance inženýr. Nedá se vyloučit, že bychom do tří let postavili tým na Le Mans nebo endurance soutěže. Jarek s Tomášem a Davidem, který se rychle učí, jsou fantastický tým pro GT.

Zdroj: Foto: Buggyra

Legendární závod je velké lákadlo.

Odjet Le Mans, to je prostě sen. Za tím bychom měli jít. Nevím, kdy se to povede, nejdřív je potřeba skórovat v asijské nebo evropské sérii Le Mans, abychom dostali licenci. Je potřeba na tom pracovat, shánět zdroje a budovat tým v potřebných dimenzích, a to děláme.

Tomáš Enge Le Mans zažil. Jeho dalším snem je Dakar…

Slíbili jsme, že Tomáš pojede Dakar 2021. Připravujeme se na to, ale uvidíme, jak to bude s časem. Podzim bude krizový, jedeme sedm, nebo osm závodů po sobě a to nám sebere čas na testování. A dřív nebude hotový nový prototyp buginy.